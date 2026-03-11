Αλλάζει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο: Έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες στη χώρα, με τις συνθήκες να γίνονται πιο άστατες από το Σαββατοκύριακο και κυρίως από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, το «ατμοσφαιρικό βουνό» που επικρατεί πάνω από τη χώρα και ευνοεί τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αρχίζει να εξασθενεί, επιτρέποντας την έλευση νέων βαρομετρικών συστημάτων.

Πού αναμένονται βροχές

Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι βροχοπτώσεις αναμένεται να αυξηθούν, αρχικά στα δυτικά τμήματα της χώρας και σταδιακά να επεκταθούν προς τα ανατολικά.

Τις επόμενες ημέρες, ο καιρός θα παραμείνει γενικά ανοιξιάτικος, με ηλιοφάνεια κυρίως τις πρωινές ώρες. Ωστόσο, τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως στην Πίνδος, σε περιοχές της Πελοπόννησος αλλά και στο εσωτερικό της Κρήτη.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Μέχρι και την Παρασκευή δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές, ενώ τυχόν βροχές θα είναι περιορισμένες και κυρίως σε ορεινά τμήματα της βόρειας Ελλάδας.

Από το Σαββατοκύριακο όμως οι άνεμοι θα παρουσιάσουν ενίσχυση, ενώ από την επόμενη εβδομάδα η χώρα θα επηρεαστεί από διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που θα φέρουν περισσότερες βροχές.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, χωρίς όμως να αναμένονται ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, καθώς τα επίπεδα παραμένουν ήδη υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Μέχρι περίπου τη Δευτέρα θα διατηρηθεί το ανοιξιάτικο σκηνικό, ενώ στη συνέχεια οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να θυμίσουν περισσότερο φθινοπωρινό μοτίβο, με αυξημένη αστάθεια και περισσότερες βροχοπτώσεις.

