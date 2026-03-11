Καιρός: Θα αγριέψει και πάλι, βροχές και καταιγίδες την επόμενη εβδομάδα, ΒΙΝΤΕΟ

Μπορεί ο καιρός να παραμείνει ανοιξιάτικος τις επόμενες ημέρες, την ερχόμενη εβδομάδα το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει, με βροχές και ισχυρούς ανέμους.

Καιρός: Τα σύννεφα δεν σταματούν την άνοιξη! Τι ισχύει για Πάτρα και Δυτική Ελλάδα

Ο Μάρτιος επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ο πιο… κυκλοθυμικός μήνας του χρόνου, παίζοντας ανάμεσα στη λιακάδα και τις βροχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, από την ερχόμενη εβδομάδα θα μας έρθουν βροχές, με τη θερμοκρασία βέβαια να μην παρουσιάζει αξιόλογες διακυμάνσεις.

Σύμφωνα με τον χάρτη (ECMWF HRES) για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου (12:00 UTC), η κακοκαιρία φαίνεται να εστιάζει κυρίως στη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα.



«Πάντως, το κυριότερο χαρακτηριστικό για τις επόμενες ημέρες θα είναι ο βοριάς», υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος.

Πιο οργανωμένες βροχές από τη νέα εβδομάδα – Η πρόγνωση Κολυδά

Ήπιος και ανοιξιάτικος θα παραμείνει ο καιρός στη χώρα έως και το Σάββατο, σύμφωνα με την εβδομαδιαία πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, με αίθριες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Σήμερα και αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα. Στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και στη νότια Κρήτη ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 19 βαθμούς.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί κατά βάση αίθριος, με παροδικές νεφώσεις σε ορισμένες περιοχές.

Υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Πιο οργανωμένες βροχές από τη νέα εβδομάδα

Το Σάββατο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες βροχές κυρίως σε ορεινές περιοχές των δυτικών και βόρειων τμημάτων.

Πιο αξιόλογες αλλά πρόσκαιρες βροχοπτώσεις φαίνεται να επηρεάζουν τη χώρα από τη Δευτέρα προς την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των προγνωστικών μοντέλων.

🎯Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

✅Ο καιρός στη χώρα μας έως και το Σάββατο θα διατηρηθεί γενικά ήπιος και ανοιξιάτικος. Την Τρίτη και την Τετάρτη επικρατεί κατά κανόνα αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κυρίως στα… pic.twitter.com/3z959NYKy6 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 9, 2026

