Καιρός: Θα αγριέψει και πάλι, βροχές και καταιγίδες την επόμενη εβδομάδα, ΒΙΝΤΕΟ

Για λίγες ακόμη ημέρες θα παραμείνει ανοιξιάτικος

Καιρός: Θα αγριέψει και πάλι, βροχές και καταιγίδες την επόμενη εβδομάδα, ΒΙΝΤΕΟ
11 Μαρ. 2026 12:44
Pelop News

Μπορεί ο καιρός να παραμείνει ανοιξιάτικος τις επόμενες ημέρες, την ερχόμενη εβδομάδα το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει, με βροχές και ισχυρούς ανέμους.

Καιρός: Τα σύννεφα δεν σταματούν την άνοιξη! Τι ισχύει για Πάτρα και Δυτική Ελλάδα

Ο Μάρτιος επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ο πιο… κυκλοθυμικός μήνας του χρόνου, παίζοντας ανάμεσα στη λιακάδα και τις βροχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, από την ερχόμενη εβδομάδα θα μας έρθουν βροχές, με τη θερμοκρασία βέβαια να μην παρουσιάζει αξιόλογες διακυμάνσεις.

Σύμφωνα με τον χάρτη (ECMWF HRES) για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου (12:00 UTC), η κακοκαιρία φαίνεται να εστιάζει κυρίως στη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα.

Καιρός: Θα αγριέψει και πάλι, βροχές και καταιγίδες την επόμενη εβδομάδα, ΒΙΝΤΕΟ
«Πάντως, το κυριότερο χαρακτηριστικό για τις επόμενες ημέρες θα είναι ο βοριάς», υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος.

Πιο οργανωμένες βροχές από τη νέα εβδομάδα – Η πρόγνωση Κολυδά
Ήπιος και ανοιξιάτικος θα παραμείνει ο καιρός στη χώρα έως και το Σάββατο, σύμφωνα με την εβδομαδιαία πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, με αίθριες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Σήμερα και αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα. Στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και στη νότια Κρήτη ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 19 βαθμούς.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί κατά βάση αίθριος, με παροδικές νεφώσεις σε ορισμένες περιοχές.

Υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Πιο οργανωμένες βροχές από τη νέα εβδομάδα
Το Σάββατο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες βροχές κυρίως σε ορεινές περιοχές των δυτικών και βόρειων τμημάτων.

Πιο αξιόλογες αλλά πρόσκαιρες βροχοπτώσεις φαίνεται να επηρεάζουν τη χώρα από τη Δευτέρα προς την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των προγνωστικών μοντέλων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:03 Πάτρα: «100 χρόνια τρέλας» στο Θέατρο Μπάρρυ – Οι θρυλικές μορφές της πόλης ανεβαίνουν στη σκηνή
14:00 «Ημερολόγιο Κατοχής» του Δημητρίου Λάγαρη: Ενα ζωντανό ντοκουμέντο για την Πάτρα της Κατοχής
13:56 Ανδρουλάκης από Στρασβούργο: «Ο Μητσοτάκης να πει την αλήθεια για τις παρακολουθήσεις και να σεβαστεί τη Δικαιοσύνη»
13:53 Η Δίκαιη Μετάβαση αρχίζει να αποδίδει – Ενημερωτική ημερίδα της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. στη Μεγαλόπολη για επενδύσεις, διαθέσιμες εκτάσεις και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
13:45 Κυβερνητική παρέμβαση για ανατιμήσεις: Τρίμηνο πλαφόν σε καύσιμα και βασικά προϊόντα
13:44 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 29χρονου που καταζητούνταν από την Κύπρο για βιασμό ανήλικης
13:44 Shell: Επικαλείται «ανωτέρα βία» στα συμβόλαια LNG από το Κατάρ
13:36 Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εγκληματικές δραστηριότητες – Προσαγωγές και σύλληψη Τούρκου με ερυθρά αγγελία
13:28 Γιώργος Μαρίνος: Ο άνθρωπος που άλλαξε την αθηναϊκή νύχτα και άφησε πίσω του μια ολόκληρη εποχή
13:24 Ερντογάν: Να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πριν «πυρπολήσει» την περιοχή
13:13 Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το bullying στην τάξη της καθηγήτριας – Έκκληση της οικογένειας να δοθεί στη δημοσιότητα
13:12 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του – Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας
13:08 Πάτρα: Επίσκεψη του νέου προέδρου των συνταξιούχων Αστυνομίας Πόλεων στη ΓΕΠΑΔ Δυτικής Ελλάδας
13:08 Ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
13:08 Ιδέες διακόσμησης σαλονιού για έναν πιο ζεστό χώρο
13:00 Τα Καλάβρυτα γιορτάζουν τα 130 χρόνια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου: Επέτειος με αβέβαιο μέλλον
13:00 Μόνο με Έλληνες διαιτητές η προτελευταία αγωνιστική στη Super League
12:53 Ελληνόκτητο πλοίο ανάμεσα στα τρία που χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ
12:53 Υπόθεση Χρυσής Αυγής: Κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασμένους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, ποιοι μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή
12:45 Η ιαπωνική 5λεπτη ρουτίνα που ενεργοποιεί τον κορμό και βάζει το σώμα σε κίνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ