Καιρός: Τα σύννεφα δεν σταματούν την άνοιξη! Τι ισχύει για Πάτρα και Δυτική Ελλάδα

Η άνοιξη έχει έρθει για να μείνει και αυτό μας δείχνουν και οι προβλέψεις για τον καιρό. Σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Κρήτη και από το μεσημέρι ασθενείς βροχές σε περιοχές της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Η ορατότητα να είναι περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 16-17, στην Ήπειρο από 1 έως 17-18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 15, στη Στερεά από 2 έως 15-17, στην Εύβοια από 1 έως 15-16 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 16-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 3 έως 17 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 8 έως 16-18, και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 9 έως 17-18 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο από βορειοανατολικές και στα νότια από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Σε ότι έχει να κάνει με την Πάτρα και γενικά στη Δυτική Ελλάδα για σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, αναμένεται μερικώς νεφελώδης με διαστήματα ηλιοφάνειας. Όμως να σημειώσουμε ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς βροχές κυρίως τις απογευματινές ώρες. Παράλληλα η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 11°C το πρωί έως 17°C το μεσημέρι. Τέλος οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί με ένταση περίπου 3 έως 5 μποφόρ. Πάντως το βράδυ αναμένονται περισσότερα σύννεφα και η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12–13°C.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ με εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 16 βαθμούς.

Ο καιρός την Πέμπτη 12-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας καθώς και της Κρήτης, μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά και κατά τόπους στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 13-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό στα βορειοδυτικά να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 14-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 15-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, καθώς και στην Κρήτη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

