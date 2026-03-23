Αλλάζει οριστικά η φορολόγηση στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια τύπου καζίνο

Η κυβέρνηση προχωρά σε μόνιμη αλλαγή στη φορολόγηση των κερδών των παικτών στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια τύπου καζίνο, με στόχο την εξασφάλιση επιπλέον εσόδων 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης.

23 Μαρ. 2026 12:28
Pelop News

Μόνιμο χαρακτήρα αποκτά η νέα φορολόγηση των κερδών στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια τύπου καζίνο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η παρέμβαση εντάσσεται στο πακέτο μέτρων που, όπως ανέφερε η κυβέρνηση, αποσκοπεί στην άμβλυνση του οικονομικού βάρους από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με στόχο να εξασφαλιστούν 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, το μέτρο δεν θα εφαρμοστεί προσωρινά, αλλά θα παραμείνει σε ισχύ σε μόνιμη βάση, ώστε να ενισχύει σταθερά τα δημόσια έσοδα. Για το 2026, που αποτελεί την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου πλαισίου και μάλιστα όχι σε πλήρη δωδεκάμηνη διάρκεια, οι εκτιμήσεις τοποθετούν την απόδοση στα 70 έως 80 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2027 και με πλήρη ετήσια εφαρμογή ο στόχος ανεβαίνει στα 100 εκατ. ευρώ.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το κόστος της πρωτοβουλίας πρέπει να καλυφθεί όχι μόνο από τα δημόσια ταμεία, αλλά και από κλάδους που εμφανίζουν αυξημένη κερδοφορία, παρότι έχουν, όπως είπε, μικρότερο κοινωνικό αποτύπωμα. Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε ειδική αναφορά στην τροποποίηση της φορολόγησης των κερδών των παικτών στα συγκεκριμένα παιχνίδια, συνδέοντας ευθέως το μέτρο με τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων στήριξης.

Οι ακριβείς κλίμακες φορολόγησης και οι τεχνικές λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του νέου σχήματος δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, οι σχετικές διευκρινίσεις αναμένονται από τους αρμόδιους υπουργούς κατά την εξειδίκευση των μέτρων.

