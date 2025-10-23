Αλλάζει το ωράριο στο διζωνικό ρεύμα από 1η Νοεμβρίου: Τι ισχύει και πώς κερδίζουν οι καταναλωτές

Από την 1η Νοεμβρίου έως τον Μάρτιο του 2026 τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο του διζωνικού τιμολογίου ρεύματος, προσφέροντας ευκαιρίες για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης του κόστους κατανάλωσης.

23 Οκτ. 2025 7:56
Pelop News

Από την 1η Νοεμβρίου ξεκινά η εφαρμογή του χειμερινού ωραρίου στο διζωνικό τιμολόγιο ρεύματος, το οποίο θα ισχύσει έως και τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Το σύστημα διζωνικής τιμολόγησης επιτρέπει στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια σε χαμηλότερη τιμή κατά συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του κόστους κατανάλωσης.

Κατά τη χειμερινή περίοδο, οι ζώνες μειωμένου τιμολογίου διαμορφώνονται ως εξής:

  • Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00

  • Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00

Αντίστοιχα, για τη θερινή περίοδο που ισχύει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, οι ώρες διαμορφώνονται:

  • Μεσημβρινή ζώνη: 11:00 – 15:00

  • Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 04:00

Οι ζώνες αυτές εφαρμόζονται καθημερινά, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ενώ οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αν έχουν ενταχθεί στο διζωνικό σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ.

Πώς επωφελούνται οι καταναλωτές

Το διζωνικό τιμολόγιο προσφέρει πρόσβαση σε φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα στις ώρες χαμηλής ζήτησης. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η ορθολογική χρήση των ενεργοβόρων συσκευών — όπως πλυντήρια, θερμοσίφωνες ή κουζίνες — εντός των καθορισμένων ζωνών, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση έως και 30%–35%.

Παράλληλα, η κατανάλωση κατά τις ζώνες αυτές συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ενισχύοντας τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος.

Διαδικασία ένταξης στο σύστημα

Οι καταναλωτές που δεν διαθέτουν ήδη μειωμένο τιμολόγιο (πρώην νυχτερινό), μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της Εφαρμογής Εξυπηρέτησης Πελατών του ΔΕΔΔΗΕ.
Όσοι έχουν ήδη ενεργό μειωμένο τιμολόγιο, εντάσσονται αυτόματα στο διζωνικό σύστημα χωρίς επιπλέον ενέργειες.

Οι τιμές χρέωσης καθορίζονται από τους εκάστοτε Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με το πρόγραμμα και τον πάροχο.
