Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού: Βροχές το Σαββατοκύριακο, προ των πυλών νέα κακοκαιρία

Προσωρινή αποδεικνύεται η βελτίωση του καιρού μετά την πρόσφατη κακοκαιρία, καθώς νέα διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με βροχές το Σαββατοκύριακο και εντονότερα φαινόμενα από τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις μετεωρολόγων, βαρομετρικά χαμηλά με κέντρα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την κεντρική Μεσόγειο κινούνται ανατολικά και θα επηρεάσουν την Παρασκευή κυρίως την ανατολική και τη νότια Ελλάδα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στα νότια πελάγη, ενώ η θερμοκρασία στη βόρεια χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου και στα νότια θα φτάσει έως τους 18. Παράλληλα, τις πρωινές ώρες αναμένονται τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, με λίγες βροχές στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοδυτικοί και μόνο στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ και πάλι το πρωί θα ευνοούνται οι ομίχλες.

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο. Από τη νύχτα προς τη Δευτέρα, τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, βροχές και τοπικές καταιγίδες, κατά κανόνα σύντομης διάρκειας, αναμένονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς – νοτιοδυτικούς, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές.

