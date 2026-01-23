Νέο κύμα κακοκαιρίας έως την Τρίτη: Καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και χιόνια στα ορεινά – Τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα και να διαρκέσει έως και την Τρίτη, με έντονα φαινόμενα, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σημερινό καιρικό μοτίβο είναι πιο ήπιο, ωστόσο η ατμόσφαιρα παραμένει ασταθής, με σποραδικές καταιγίδες στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Αντίθετα, από τη Θεσσαλία και βορειότερα αναμένονται καλύτερες καιρικές συνθήκες με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Τα επόμενα 24ωρα, διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας θα κινηθούν από τα δυτικά προς τα ανατολικά, συνοδευόμενα από θυελλώδεις νοτιάδες που θα φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται στους 15–17°C στις περισσότερες περιοχές και γύρω στους 14°C στα βόρεια, ενώ η υγρασία θα παραμείνει αυξημένη.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένεται εναλλαγή ηλιοφάνειας και συννεφιάς, με τοπικές βροχές από το απόγευμα και θερμοκρασία έως 16°C.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά πιο ήπιος, με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία έως 12°C.

Βαρομετρικά χαμηλά και έντονη αστάθεια

Νέα βαρομετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν τη χώρα από το Σάββατο, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο. Την Κυριακή αναμένεται ενίσχυση των βροχών και καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη προβλέπονται έντονες βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά, με ισχυρούς νοτιάδες.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνει ότι πρόκειται για έναν φυσιολογικό χειμώνα, με έντονες αλλά αναμενόμενες εναλλαγές καιρικών φαινομένων.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ προβλέπει για σήμερα αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στο Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14–18°C.

Για το Σαββατοκύριακο και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας προβλέπεται περαιτέρω επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

