Άλμα του πληθωρισμού τον Μάρτιο, δείτε σε ποιους τομείς είχαμε αύξηση

Αύξηση 3,9% σημείωσε τον Μάρτιο ο δείκτης Τιμών Καταναλωτή σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, με οδηγό το άλμα των τιμών στα καύσιμα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε, όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πετρέλαιο θέρμανσης εκτινάχθηκε 24,6% από τον Μάρτιο του 2025, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ενισχύθηκε κατά 22,8%. Τα καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη) σημείωσαν άνοδο 9,3%, ενώ τα άλλα καύσιμα εκτινάχθηκαν 27,4%. Η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο κατέγραψε παράλληλα ετήσια αύξηση 22%.

Στα τρόφιμα ξεχωρίζουν το μοσχάρι με άλμα 20,3% και το αρνί και κατσίκι με άνοδο 14,1% από τον Μάρτιο του 2025. Στα φρούτα καταγράφεται αύξηση 6,9%, ενώ στα λαχανικά 8,9%.

Στις κατηγορίες με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις [Μάρτιος 2026/2025] οι μεταφορές ξεχωρίζουν με άλμα 8,1% και ακολουθούν ξενοδοχεία- καφέ -εστιατόρια με +6,1% και Στέγαση με +5,7%.

Αναλυτικά, η αύξηση του δείκτη κατά 3,9% τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

4,5% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα.

0,9% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα τσιγάρα.

2,1% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

5,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο φυσικό αέριο.

0,2% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

1,4% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

8,1% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή

εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

0,7% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από την μείωση κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες αναψυχής.

2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από την μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ- πανδοχεία.

1,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

2,3% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

0,4% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε:

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,6% τον Μάρτιο, ενώ ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,6%.

