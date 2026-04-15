Το ΔΝΤ «βλέπει» μεγάλη βουτιά του ελληνικού χρέους

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού δημόσιου χρέους έως το 2031, χάρη στη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΔΝΤ για τις παγκόσμιες δημοσιονομικές εξελίξεις, το ελληνικό χρέος αναμένεται να υποχωρήσει από το 145,7% του ΑΕΠ το 2025 στο 110,9% το 2031. Η πτωτική τροχιά θα είναι σταδιακή: 136,9% το 2026, 130,3% το 2027 και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Αντίθετα, το χρέος του συνόλου των αναπτυγμένων οικονομιών προβλέπεται να αυξηθεί από το 108% το 2025 στο 114,8% το 2031. Ιδιαίτερα έντονη είναι η αύξηση στις ΗΠΑ, όπου το χρέος αναμένεται να εκτιναχθεί από 123,9% σε 142,1%. Στην Ευρωζώνη η άνοδος θα είναι πιο συγκρατημένη, φτάνοντας στο 89,7% από 87,1%.

Το ΔΝΤ αποδίδει την ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους στα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, αν και θα μειωθούν σταδιακά. Συγκεκριμένα, προβλέπονται 3,8% του ΑΕΠ το 2026, 3,1% το 2027 και 2,7% το 2031 (από 4,4% το 2025).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το δημόσιο χρέος αναμένεται να φτάσει το 100% του ΑΕΠ το 2029, ένα χρόνο νωρίτερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις του Ταμείου, με βασικούς «μοχλούς» την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Το ΔΝΤ προειδοποιεί παράλληλα ότι το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή απαιτεί πειθαρχημένη και στοχευμένη δημοσιονομική πολιτική, ενώ τονίζει ότι οι αγορές γίνονται όλο και λιγότερο ανεκτικές απέναντι σε υψηλά ελλείμματα και αδύναμα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



