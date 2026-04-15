Το ΔΝΤ «βλέπει» μεγάλη βουτιά του ελληνικού χρέους

Το ΔΝΤ προβλέπει μεγάλη μείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους από 145,7% το 2025 στο 110,9% το 2031, χάρη σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα.

ΔΝΤ
15 Απρ. 2026 18:15
Pelop News

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού δημόσιου χρέους έως το 2031, χάρη στη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΔΝΤ για τις παγκόσμιες δημοσιονομικές εξελίξεις, το ελληνικό χρέος αναμένεται να υποχωρήσει από το 145,7% του ΑΕΠ το 2025 στο 110,9% το 2031. Η πτωτική τροχιά θα είναι σταδιακή: 136,9% το 2026, 130,3% το 2027 και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Αντίθετα, το χρέος του συνόλου των αναπτυγμένων οικονομιών προβλέπεται να αυξηθεί από το 108% το 2025 στο 114,8% το 2031. Ιδιαίτερα έντονη είναι η αύξηση στις ΗΠΑ, όπου το χρέος αναμένεται να εκτιναχθεί από 123,9% σε 142,1%. Στην Ευρωζώνη η άνοδος θα είναι πιο συγκρατημένη, φτάνοντας στο 89,7% από 87,1%.

Το ΔΝΤ αποδίδει την ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους στα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, αν και θα μειωθούν σταδιακά. Συγκεκριμένα, προβλέπονται 3,8% του ΑΕΠ το 2026, 3,1% το 2027 και 2,7% το 2031 (από 4,4% το 2025).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το δημόσιο χρέος αναμένεται να φτάσει το 100% του ΑΕΠ το 2029, ένα χρόνο νωρίτερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις του Ταμείου, με βασικούς «μοχλούς» την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Το ΔΝΤ προειδοποιεί παράλληλα ότι το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή απαιτεί πειθαρχημένη και στοχευμένη δημοσιονομική πολιτική, ενώ τονίζει ότι οι αγορές γίνονται όλο και λιγότερο ανεκτικές απέναντι σε υψηλά ελλείμματα και αδύναμα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:10 Τι λέει ο ΕΟΔΥ για την πικροδάφνη
19:02 Στα «φτερά» της Πολεμικής Αεροπορίας το 50ό F-16 Viper
19:00 Το κομματικό κράτος πίσω από το ρουσφέτι
18:55 Με δυο πατρινές η προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών στο World Cup
18:51 Στη Βουλή αύριο ο Μητσοτάκης για το Κράτος Δικαίου
18:45 Πανελλαδικές 2026: Η «μάχη» με το άγχος στην τελική ευθεία
18:39 Δήμος Αιγιαλείας: Επί τάπητος ο σχεδιασμός για την αντιπυρική περίοδο 2026
18:37 Εταιρεία έκανε μήνυση στον Μέσι , δείτε πόσα χρήματα ζητά
18:30 Τουρκία: Προβληματισμός και μυστήριο από την διπλή επίθεση σε σχολεία, τι συμβαίνει;
18:28 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος 0,22% με το βλέμμα στις διεθνείς εξελίξεις
18:21 Κοζάνη: Μάχη για 17χρονη μαθήτρια, κρίσιμες ώρες μετά τον τραυματισμό της
18:15 Το ΔΝΤ «βλέπει» μεγάλη βουτιά του ελληνικού χρέους
18:11 Η παραλία της Καλόγριας γέμισε κόσμο, οι τολμηροί βούτηξαν
18:03 Συναγερμός στη Μυτιλήνη για την εξαφάνιση 14χρονου ΦΩΤΟ
18:00 Καταφύγιο αδέσποτων στην Αιγιάλεια: Eνα βήμα πριν τη σύμβαση, απέκτησε ανάδοχο
17:53 Επτά παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο
17:46 Συμφώνησαν για νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν
17:44 Φάμελλος κατά Μητσοτάκη για Λαζαρίδη: «Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί;»
17:38 Η θεατρική παράσταση «Chakras» επιστρέφει στην «Αγορα»
17:33 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος «κατακτά» το Λονδίνο, για πρώτη φορά στην κορυφαία έκθεση IFE LONDON 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ