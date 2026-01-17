Άλσος Γηροκομειού: Από τις στάχτες στο πράσινο – Ξεκινάει αναδάσωση με συνεργασία φορέων και πολιτών, χίλια δέντρα ελπίδας

«Η γη μαύρισε από τη φωτιά, μα θα πρασινίσει και πάλι από τη θέλησή μας». Αυτό θα μπορούσε να είναι το μότο της επιχείρησης «αναδάσωση» που θα ξεκινήσει στις 26 Ιανουαρίου στο άλσος του Γηροκομείου.

Σε έναν μοναδικό συνδυασμό δυνάμεων, μέσα από τη συνεργασία φορέων, όπως το Δασαρχείο Πατρών που έχει και τον γενικό συντονισμό και του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, με την ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή τον Μικρασιατικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Γηροκομείου, την ΚοινΣΕπ «Liofyllo», τη Ναυταθλητική Ενωση Πατρών (η δράση της θα προηγηθεί στις 24/1) κι άλλες «δυνάμεις», θα ξαναφυτευθεί η ελπίδα, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις!

Στη μεγάλη εθελοντική δράση αναδάσωσης που θα διαρκέσει έως τις 2 Φεβρουαρίου, θα πάρουν μέρος και μαθητές και εκπαιδευτικοί από το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Λάγγουρα, το 17ο Γυμνάσιο, το 41ο και το 46ο Δημοτικό Σχολείο, κάτοικοι της περιοχής, εθελοντές δασοπυροσβέστες, καθώς και όποιος άλλος το επιθυμεί, προκειμένου να δημιουργηθεί και πάλι ένας πραγματικός πνεύμονας οξυγόνου για την πόλη μας.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Τι ακριβώς θα γίνει; Θα φυτευθούν περίπου 1.000 δέντρα σε καμένες ή αποψιλωμένες εκτάσεις. Η επιλογή των ειδών και τα σημεία φύτευσης έχουν καθοριστεί έπειτα από την επιστημονική καθοδήγηση του Δασαρχείου, ενώ με τη βοήθεια του Δήμου Πατρέων, των εθελοντών και απλών πολιτών, θα υπάρχει συστηματική φροντίδα των δέντρων για την επόμενη τριετία. Το ραντεβού θα δίνεται καθημερινά νωρίς το πρωί μπροστά από την ιερά μονή Γηροκομείου και οι ομάδες θα αναλαμβάνουν δράση στα σημεία στα οποία οι ειδικοί του Δήμου Πατρέων θα έχουν ετοιμάσει το έδαφος για να γίνει η δεντροφύτευση.

Γιατί αυτή η συνεργασία είναι σημαντική; Αν θέλετε την άποψή μας, γιατί η ιδιωτική πρωτοβουλία σε συνδυασμό με την κρατική εποπτεία, ανοίγει νέους ορίζοντες σε επίπεδο κοινωνικής κινητοποίησης και οικολογικής συνείδησης των πολιτών. Ολα αυτά φυσικά πάντα με την προϋπόθεση της επιστημονικής ακρίβειας και εποπτείας για την προστασία του οικοσυστήματος.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ

Οι δύο φορείς που στηρίζουν θεσμικά την προσπάθεια, ο Δήμος Πατρέων και το Δασαρχείο Πατρών, έχουν δείξει από την πρώτη στιγμή την ευαισθησία τους για το άλσος του Γηροκομείου μετά την προ διετίας φωτιά στο Γηροκομειό. Θυμίζουμε ότι εργαζόμενοι του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ συνέδραμαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις με μηχανήματα, υδροφόρες και προσωπικό, ενώ ο Δήμος βοήθησε και στην εκκένωση ευαίσθητων δομών, όπως το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και το Κωνσταντοπούλειο, και στην ασφάλεια των τροφίμων και των κατοίκων.

Από την πλευρά του το Δασαρχείο Πατρών, φαίνεται πως κατάφερε να βρει τρόπους μέσα από την πατροπαράδοτη ελληνική γραφειοκρατία και αξιοποίησε την ιδέα της ομάδας της ΚοινΣΕπ «Liofyllo» (στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ «Inno-Antidote» που ουσιαστικά ψάχνει το «αντίδοτο» στη ρύπανση του περιβάλλοντος) και την ευαισθησία των μελών του Μικρασιατικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Γηροκομείου. Αυτή η δράση, μάλιστα, θα είναι η αρχή. Επεται και συνέχεια…

Σταύρος Βαρβατσούλης: «Ενωση δυνάμεων»

«Επαναφέρουμε το καμένο δάσος. Ο σωστός όρος είναι κάνουμε διαχείριση στο δάσος», σχολίασε ο δασάρχης Πατρών Σταύρος Βαρβατσούλης, ο οποίος έχει τον συντονισμό. «Ο Δήμος Πατρεών θα συμβάλει υλικοτεχνικά με τη διάνοιξη λάκκων, τη συμμετοχή εθελοντών και τη δέσμευση για πότισμα κατά τους θερινούς μήνες, ενώ στην πρώτη γραμμή θα βρεθούν ο Σύλλογος Γηροκομείου, η Liofyllo, η ΝΕΠ, το Πειραματικό Γυμνάσιο και άλλες δυνάμεις», τόνισε ο δασάρχης Πατρών και πρόσθεσε τα εξής: «Στο Γηροκομειό έγιναν τεχνητές αναδασώσεις τις δεκαετίες του 1930 και του 1950 σε εποικιστικές εκτάσεις. Αυτές οι αναδασώσεις μάς δίνουν σήμερα την ευκαιρία να δράσουμε. Στα σημεία θα φυτευθούν πεύκα και πλατύφυλλα, δάφνες, κουτσουπιές, μελικουκιές, κ.ά.».

Ντίνα Παπάκου: «Οικολογική συνείδηση»

«Ξεκινάμε την αναδάσωση στις 26 Ιανουαρίου με πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση» δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Γηροκομειού, Ντίνα Παπάκου, η οποία μας έδωσε περισσότερες πληροφορίες: «Μια μελέτη αναδάσωσης μπορεί να χρειαζόταν και χρόνια, οπότε προχωρήσαμε σε μια τεχνική έκθεση.

Η συμμετοχή των σχολείων είναι πολύ σημαντική και θα δείχνει ότι στην εκπαίδευση υπάρχει οικολογική συνείδηση. Εμείς οι υπόλοιποι θα κάνουμε δεντροφυτεύσεις σε σημεία ανάμεσα σε Καραμανδάνειο και Μέριμνα, εκεί όπου είναι πιο επικλινές το έδαφος. Περιμένουμε καθημερινά τον κόσμο και τους εθελοντές να μας στηρίξουν να ξαναπρασινίσουμε τον τόπο μας».

Αλεξάνδρα Μακρυγεώργου: «Πνεύμονας οξυγόνου»

«Η Πάτρα είναι ταλαιπωρημένη από μεγάλε ς φωτιές την τελευταία διετία. Αποφασίσαμε να αναδασώσουμε αυτήν την περιοχή, το άλσος του Γηροκομειού, καθώς είναι από τους βασικούς πνεύμονες οξυγόνου για την πόλη μας».

Αυτό τόνισε η πρόεδρος και ιδρύτρια της ΚοινΣΕπ «Liofyllo», Αλεξάνδρα Μακρυγεώργου, και πρόσθεσε τα εξής: «Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Επιβάλλεται να στηρίζουμε όλοι μας τέτοιες δράσεις. Εμείς από τη φύση μας έχουμε οικολογική συνείδηση.

Είμαστε πράσινη επιχείρηση. Δουλεύουμε αυτήν τη δράση από τον Ιούνιο, σε συνεννόηση με τον Σύλλογο Γηροκομείου και το Δασαρχείο. Μόνο στο σημείο μπροστά από το μοναστήρι υπολογίζουμε ότι θα φυτευθούν 300 πεύκα. Θα φυτέψουμε δέντρα και στην πλαγιά στο Νοσημάτων Θώρακος».

Γρηγόρης Τσίγκας: «Ενα δάσος ζωής»

«Η ιδέα για την εθελοντική μας αναδάσωση στις 24 Ιανουαρίου στο άλσος Γηροκομείου γεννήθηκε από μια απλή σκέψη: Οτι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο προπόνηση και αγώνες, αλλά ένας τρόπος ζωής που οφείλει να επιστρέφει αξία στην κοινωνία» δήλωσε ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΕΠ Γρηγόρης Τσίγκας.

«Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη και συμμετοχική: Κάθε αθλήτρια και κάθε μέλος της ομάδας θα φυτέψει από ένα δέντρο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μικρό, αλλά πραγματικό ”δάσος ζωής”, ως έμπρακτο μήνυμα ότι κοινωνία, περιβάλλον και υγεία συνδέονται άρρηκτα.

Και στην κορυφή αυτής της σύνδεσης βρίσκεται ο αθλητισμός όταν λειτουργεί με αξίες και με διάθεση κοινωνικής προσφοράς».

