Άλσος Γηροκομείου: Συνεχίζεται η αναδάσωση – Φορείς, εθελοντές και σχολεία ξαναφυτεύουν το πράσινο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ξανά στο πεδίο βρίσκονται από σήμερα οι δυνάμεις που έχουν αναλάβει την αναδάσωση του Άλσους Γηροκομείου στην Πάτρα, συνεχίζοντας μια συλλογική προσπάθεια που ξεκίνησε στις 24 Ιανουαρίου και είχε προσωρινά διακοπεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η δράση υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία του Δασαρχείου Πατρών, που έχει και τον γενικό συντονισμό, και του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, με τη συμμετοχή φορέων της περιοχής και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση συμμετέχουν ο Μικρασιατικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Γηροκομείου, η ΚοινΣΕπ “Liofyllo”, η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών, καθώς και εθελοντές δασοπυροσβέστες και κάτοικοι της περιοχής.

Σημαντική είναι και η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, με μαθητές και εκπαιδευτικούς από το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Λάγγουρα, το 17ο Γυμνάσιο Πατρών, καθώς και το 41ο και 46ο Δημοτικό Σχολείο, να παίρνουν μέρος ενεργά στη δενδροφύτευση.

Στη σημερινή φάση φυτεύονται περίπου 300 δέντρα και φυτά, μεταξύ των οποίων πικροδάφνες, δεντρολίβανα και χαλέπιος πεύκη, είδη που έχουν επιλεγεί με επιστημονικά κριτήρια και είναι προσαρμοσμένα στο τοπικό οικοσύστημα. Οι φυτεύσεις γίνονται σε καμένες και αποψιλωμένες εκτάσεις του άλσους, με τα σημεία να έχουν ήδη προετοιμαστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Συνολικά, το σχέδιο προβλέπει τη φύτευση περίπου 1.000 δέντρων, ενώ έχει τεθεί και στόχος συστηματικής φροντίδας των φυτεύσεων για τα επόμενα τρία χρόνια, ώστε η αναδάσωση να έχει μόνιμο και ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Το Άλσος Γηροκομείου, που είχε πληγεί σοβαρά από τη φωτιά πριν από δύο χρόνια, επιχειρεί να ξαναγίνει ένας πραγματικός πνεύμονας πρασίνου για την πόλη. Εκεί όπου η γη μαύρισε, το πράσινο επιστρέφει μέσα από συνεργασία, επιστημονική καθοδήγηση και ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας.

