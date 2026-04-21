Αλτσχάιμερ: Αυτό είναι το εμβόλιο που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο έως και 55%

Φαίνεται πλέον ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι ικανός όχι μόνο να προστατεύσει από την αναπνευστική λοίμωξη που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο, αλλά και να διαφυλάξει την υγεία του εγκεφάλου.

Πρόκειται για μία νέα μελέτη υπό την ηγεσία ερευνητών του UTHealth Houston διαπίστωσε ότι οι ηλικιωμένοι που λαμβάνουν εμβόλιο υψηλής δόσης κατά της γρίπης ενδέχεται να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Neurology, προστίθενται στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι ο τακτικός εμβολιασμός μπορεί να διαδραματίσει ρόλο πέρα από την πρόληψη των λοιμώξεων, επηρεάζοντας ενδεχομένως τη μακροπρόθεσμη νευρολογική υγεία.

Μια ασθένεια σε άνοδο

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο κοινή μορφή άνοιας, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους ηλικίας 65 ετών και άνω. Με τη γήρανση του πληθυσμού, ο αριθμός αυτός αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2050, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για προληπτικές στρατηγικές. Προηγούμενες έρευνες έχουν ήδη δείξει μια σύνδεση μεταξύ του αντιγριπικού εμβολιασμού και του μειωμένου κινδύνου ανάπτυξης της νόσου Αλτσχάιμερ. Μια μελέτη του 2022 υπό την ηγεσία του νευρολόγου Paul Schulz διαπίστωσε ότι οι ηλικιωμένοι που έλαβαν το εμβόλιο της γρίπης είχαν μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν τη νόσο. Η τελευταία μελέτη βασίζεται σε αυτά τα ευρήματα, εξετάζοντας αν η δόση του εμβολίου παίζει κάποιο ρόλο.

Γιατί η δόση έχει σημασία

Καθώς οι άνθρωποι γερνούν, το ανοσοποιητικό σύστημα γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των λοιμώξεων — μια διαδικασία γνωστή ως ανοσογήρανση. Για τον λόγο αυτό, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) συνιστούν στους ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω να λαμβάνουν εμβόλιο κατά της γρίπης υψηλής δόσης, το οποίο περιέχει τετραπλάσια ποσότητα αντιγόνου σε σύγκριση με τα τυπικά εμβόλια.

Παρά τη σύσταση αυτή, δεν λαμβάνουν όλοι οι ηλικιωμένοι την υψηλότερη δόση, ενίοτε λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας. Αυτό ώθησε τους ερευνητές να διερευνήσουν εάν οι διαφορές στη δοσολογία θα μπορούσαν να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, όπως τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Εντυπωσιακά ευρήματα

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε τα δεδομένα σχεδόν 200.000 ενηλίκων ηλικίας 65 ετών και άνω, συγκρίνοντας όσους έλαβαν το αντιγριπικό εμβόλιο υψηλής δόσης με όσους έλαβαν την τυπική δόση. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: Ενώ το τυπικό εμβόλιο γρίπης συσχετίστηκε με μείωση 40% του κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ, το εμβόλιο υψηλής δόσης συνδέθηκε με ακόμη μεγαλύτερη μείωση – σχεδόν 55%. Η προστατευτική δράση ήταν ιδιαίτερα έντονη στις γυναίκες. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ισχυρότερη ανοσολογική αντίδραση που προκαλείται από την υψηλότερη δόση μπορεί να παίζει ρόλο στη μείωση της φλεγμονής ή άλλων βιολογικών διεργασιών που σχετίζονται με τη νευροεκφυλισμό.

Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία

Αν και οι ακριβείς μηχανισμοί πίσω από τη σχέση μεταξύ του αντιγριπικού εμβολιασμού και του κινδύνου εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ εξακολουθούν να διερευνώνται, η μελέτη υπογραμμίζει μια πολλά υποσχόμενη και προσιτή οδό πρόληψης. Καθώς οι ερευνητές συνεχίζουν να διερευνούν τη σχέση μεταξύ ανοσοποιητικού και εγκεφαλικής λειτουργίας, ένα πράγμα γίνεται όλο και πιο σαφές: Απλές αποφάσεις ρουτίνας, όπως ο εμβολιασμός, μπορεί να έχουν ευρύτερα οφέλη υγείας.

