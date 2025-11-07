Αλβανία: Περίπτωση Κελιφ στο βόλεϊ, αποκλείστηκε αθλήτρια!

Η Διεθνής Ομοσπονδία Βόλεϊ, επιβλέπει όλες τις μορφές του αθλήματος παγκοσμίως, δήλωσε ότι γνώριζε την υπόθεση και είχε επικοινωνήσει με τη Φερέιρα και την αλβανική ομοσπονδία

07 Νοέ. 2025 19:50
Pelop News

Η Αλβανική Ομοσπονδία Βόλεϊ απέκλεισε μια αθλήτρια από έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της χώρας, αφού αντίπαλες ομάδες εξέφρασαν αμφιβολίες για το φύλο της, χωρίς να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με συνεντεύξεις με την παίκτρια, τον σύλλογό της κι έγγραφα που είδε το Reuters.

Η Βραζιλιάνα Ναγιάρα Φερέιρα, 32 ετών, παίκτρια της Ντιναμό, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση του αλβανικού πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, αλλά έχει χάσει αρκετούς αγώνες από τον Οκτώβριο, αφού η ομοσπονδία δήλωσε ότι πρέπει να κάνει τεστ φύλου σε ένα συγκεκριμένο εργαστήριο για να αποδείξει ότι είναι γυναίκα.

«Ο κόσμος κατέρρευσε γύρω μου», είπε η Φερέιρα σε μια συνέντευξη στο διαμέρισμά της στα περίχωρα των Τιράνων. «Κανείς δεν είχε αμφισβητήσει ποτέ το φύλο μου πριν. Γιατί το κάνουν αυτό μόνο σε εμένα;».

Καταγγελίες από αντίπαλες ομάδες

Η αποβολή ήρθε μετά από καταγγελίες δύο αντίπαλων συλλόγων, της Βλάζνια και του Πογραδέτσι, οι οποίες ισχυρίζονταν ότι μπορεί να είναι άνδρας ή ότι χρησιμοποιούσε ορμονοθεραπεία για να βελτιώσει την απόδοσή της. Ούτε η ομοσπονδία ούτε οι σύλλογοι έχουν παράσχει δημόσια αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς, τους οποίους η Φερέιρα και ο σύλλογός της λένε ότι είναι αβάσιμοι.

Η Αλβανική Ομοσπονδία Βόλεϊ δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για σχολιασμό. Σε επιστολή, την οποία είδε το Reuters και η οποία στάλθηκε στον σύλλογο στις 6 Οκτωβρίου, ανέφερε ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει εξετάσεις «για να επαληθεύσει τη φυσική σωματική απόδοση της παίκτριας και να προσδιορίσει το φύλο της».

Στις 13 Οκτωβρίου, η ομοσπονδία δήλωσε ότι θα έπρεπε να εμφανιστεί σε εργαστήριο για εξέταση δύο ημέρες αργότερα. Η Φερέιρα αρνήθηκε να εμφανιστεί και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό. Είπε ότι έκανε εθελοντικά μια εξέταση σε άλλη κλινική για να αποδείξει ιδιωτικά το φύλο της στον σύλλογό της, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Βόλεϊ, η οποία επιβλέπει όλες τις μορφές του αθλήματος παγκοσμίως, δήλωσε ότι γνώριζε την υπόθεση και είχε επικοινωνήσει με τη Φερέιρα και την αλβανική ομοσπονδία. Ανέφερε ότι κάθε εθνική ομοσπονδία ήταν υπεύθυνη για την εφαρμογή των δικών της κανόνων επιλεξιμότητας για τις εγχώριες διοργανώσεις και δεν εξέδωσε γνώμη για την υπόθεση.

«Δεν νιώθω ασφαλής»

Η Φερέιρα, η οποία στο παρελθόν έπαιζε στη Σαουδική Αραβία και έχει αγωνιστεί σε όλη την Ευρώπη, βρίσκεται στην Αλβανία εδώ και περίπου δύο μήνες. Λέει ότι φοβάται για την ασφάλειά της από τότε που οι ισχυρισμοί εμφανίστηκαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν αισθάνομαι πια ασφαλής, κάθε φορά που βγαίνω στους δρόμους σκέφτομαι: ίσως κάτι συμβεί», είπε. Οι συμπαίκτριές της και ο προπονητής της φοβούνται ότι η απουσία της θα θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητές τους να κερδίσουν τον τίτλο. Ανησυχούν επίσης για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό στα κορίτσια που σκέφτονται μια καριέρα στον αθλητισμό στην Αλβανία – μια χώρα των Βαλκανίων με πλειοψηφία μουσουλμάνων.
