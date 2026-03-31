Αμαλιάδα: Έκλεψε πορτοφόλι από μίνι μάρκετ, ψώνισε με τις κάρτες και «έδειξε» και παλιότερη κλοπή μοτοποδηλάτου

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας άνδρας στην Αμαλιάδα, ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε πορτοφόλι γυναίκας μέσα από μίνι μάρκετ και στη συνέχεια χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες για αγορές. Από την προανάκριση προέκυψε ακόμη ότι φέρεται να εμπλέκεται και σε κλοπή μοτοποδηλάτου που είχε σημειωθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Αμαλιάδα: Έκλεψε πορτοφόλι από μίνι μάρκετ, ψώνισε με τις κάρτες και «έδειξε» και παλιότερη κλοπή μοτοποδηλάτου
31 Μαρ. 2026 12:47
Pelop News

Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Αμαλιάδα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση κλοπής και παράνομης χρήσης τραπεζικών καρτών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς φέρεται να αφαίρεσε προχθές το απόγευμα το πορτοφόλι γυναίκας μέσα από μίνι μάρκετ. Στο πορτοφόλι υπήρχαν προσωπικά έγγραφα, αλλά και τραπεζικές κάρτες, τις οποίες, κατά τις ίδιες πληροφορίες, χρησιμοποίησε στη συνέχεια πραγματοποιώντας συναλλαγές συνολικού ύψους 248 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών δεν σταμάτησε εκεί. Από την προανάκριση προέκυψε ακόμη ότι ο ίδιος άνδρας φέρεται να εμπλέκεται και σε παλαιότερη υπόθεση κλοπής μοτοποδηλάτου, η οποία είχε καταγγελθεί στις 7 Ιανουαρίου 2026 στην Αμαλιάδα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη δικαστική οδό.

