Αμαλιάδα: Μια ακόμα προφυλάκιση για την διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο

Προφυλακιστέος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ένας ακόμα κατηγορογύμενος για την κινηματογραφική διάρρηξη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στην Αμαλιάδα.

Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος μετά την απολογία του χθες Πέμπτη 13/11/2025, ενώπιον της Ανακρίτριας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Πλέον, τέσσερα άτομα έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση αυτή. Παράλληλα, ασύλληπτος παραμένει και καταζητείται για να συλληφθεί ο 38χρονος από την Ηλεία, στον οποίο οι διωκτικές και δικαστικές αρχές έχουν αποδώσει το ρόλο του «εγκέφαλου» στην υπόθεση της κινηματογραφικής διάρρηξης. Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Όσον αφορά τον 22χρονο που διέφευγε της σύλληψης για περίπου έναν μήνα, παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου αυτοβούλως, συνοδευόμενος από τον συνήγορο υπεράσπισής του, στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

Μετά την παράδοσή του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας για την τυπική διαδικασία της εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του.

Ο 22χρονος απολογήθηκε για την κακουργηματική κατηγορία της διάπραξης διακεκριμένης κλοπής από κοινού. Θυμίζουμε ότι για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι ακόμα τρεις κατηγορούμενοι, ηλικίας 27,31 και 35 ετών, μετά τις απολογίες τους, στις 20 Οκτωβρίου 2025.

Πηγή: patrisnews.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



