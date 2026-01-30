Αμαλιάδα: Πούλησε τσιγάρα σε ανήλικους και τον συνέλαβαν

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα μίνι μάρκετ, ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, κατά τον οποίο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε πωλήσει καπνικά προϊόντα σε δυο ανήλικους ηλικίας 16 και 13 ετών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη έδρα Αμαλιάδας, ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν.

