Αμαλιάδα: Σύλληψη άνδρα με εντολή προσωρινής κράτησης από τον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών

Συνελήφθη χθες το πρωί στην Αμαλιάδα ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε βούλευμα του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, με το οποίο διατάσσεται η προσωρινή του κράτηση. Μετά τον εντοπισμό του, οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προκειμένου να εκτελεστεί το προβλεπόμενο από το νόμο μέτρο.

