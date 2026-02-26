Ambitious: Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα φέρνει ψηφιακό σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης δάκου στη Δυτική Ελλάδα

Διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Ambitious, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. Στο επίκεντρο βρέθηκε η παρουσίαση ενός πιλοτικού συστήματος αναγνώρισης του δάκου, του εντόμου που προκαλεί σημαντικές ζημιές στις ελαιοκαλλιέργειες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν αναλυτικά το λογισμικό και η τεχνολογική εγκατάσταση που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου, ενώ οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του εργαλείου, τα πρώτα αποτελέσματα εφαρμογής του και τις τεχνικές προδιαγραφές χρήσης του στο πεδίο.

Στη διαδικασία συμμετείχαν Έλληνες εταίροι από το Πανεπιστήμιο Πατρών και την εταιρεία Pikei Technologies, καθώς και γεωπόνοι και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας για την ευρύτερη αγροτική παραγωγή της περιοχής.

Στα επόμενα στάδια προβλέπεται η περαιτέρω βελτίωση του πιλοτικού συστήματος και η μετάβασή του στη δεύτερη φάση δοκιμών, με στόχο την ολοκληρωμένη επιχειρησιακή αξιοποίησή του. Η εφαρμογή του αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην έγκαιρη ανίχνευση προσβολών από δάκο, ενισχύοντας την πρόληψη και την αποτελεσματική προστασία της ελαιοπαραγωγής στη Δυτική Ελλάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



