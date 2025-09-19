Αμείωτοι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα: Χιλιάδες εκτοπισμένοι

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με νέους σφοδρούς βομβαρδισμούς να πλήττουν την πόλη και τις γύρω περιοχές. Οι επιθέσεις, που συνδυάζονται με χερσαίες επιχειρήσεις, προκαλούν μαζικούς εκτοπισμούς προς τον νότο, καθώς ο τοπικός πληθυσμός αναζητά καταφύγιο από τις συγκρούσεις.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τουλάχιστον τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν στις τελευταίες μάχες, ενώ δηλώνεται ότι έχουν πληγεί πάνω από 150 «στρατιωτικοί στόχοι» της Χαμάς.

Την ίδια ώρα, τα νοσοκομεία στη Γάζα αντιμετωπίζουν πρωτοφανή πίεση, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί πως βρίσκονται στα πρόθυρα κατάρρευσης, καθώς οι αδιάκοποι βομβαρδισμοί δυσχεραίνουν τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για αδιάκοπες εκρήξεις, πανικό στους δρόμους και οικογένειες που αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους με όσα υπάρχοντα μπορούν να μεταφέρουν. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη εκτοπιστεί, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει βαρύς.

Στο διεθνές επίπεδο, οι αντιδράσεις εντείνονται. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι ΗΠΑ άσκησαν ξανά βέτο σε σχέδιο απόφασης που ζητούσε άμεση εκεχειρία και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από πολλά κράτη-μέλη.

Από την αρχή του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, ενώ ο ισραηλινός στρατός μετρά εκατοντάδες απώλειες. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται χωρίς να διαφαίνεται προς το παρόν προοπτική αποκλιμάκωσης.

