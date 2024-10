Αμερικανικές εκλογές 2024: Θρίλερ με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις – Που προηγείται ο Τραμπ

Για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ σηκώνει… κεφάλι έναντι της Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με το δημοσκοπικό μοντέλο του περιοδικού Εconomist. Παρά το γεγονός ότι η κούρσα εξακολουθεί να είναι αμφίρροπη, η ζυγαριά γέρνει πλέον ελαφρώς προς την κατεύθυνση του Τραμπ.

Δύο εβδομάδες πριν από τις αμερικανικές εκλογές, οι δημοσκόποι προβλέπουν ότι η νύχτα της 5ης Νοεμβρίου θα επιφυλάξει μία μεγάλη έκπληξη για τους Αμερικανούς και την διεθνή κοινότητα.

Τις τελευταίες ώρες, ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ ενισχύεται τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε αμφισβητούμενες «πολιτείες» την ώρα που η απερχόμενη αντιπρόεδρος, υποψήφια για το χρίσμα με τους Δημοκρατικούς, έχει χάσει τη δυναμική της.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος έχει αυτή τη στιγμή – σύμφωνα με τον Economist – 54% πιθανότητες να αναλάβει για δεύτερη φορά προεδρικά καθήκοντα καταγράφοντας αύξηση κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε μία εβδομάδα.

With two weeks to go until election day, the Republican candidate now has a slight lead. But the race still remains more or less a coin toss https://t.co/cSlpyRYlWT

