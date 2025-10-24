Αμερικανική επίθεση σε «ναρκοτρομοκράτες», 6 νεκροί σε σκάφος που διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική

Στις ΗΠΑ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ακόμα μια επίθεση εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, σκοτώνοντας 6 ανθρώπους, καθώς υπήρχε η υποψία ότι εκείνο διακινούσε ναρκωτικά, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας Πιτ Χέγκσεθ.

«Χθες το βράδυ, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον σκάφους που χρησιμοποιούσε η Tren de Aragua», μια βενεζουελάνικη συμμορία που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την Ουάσινγκτον, αναφέρει ο Πιτ Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Έξι ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα, και ήταν το πρώτο νυχτερινό πλήγμα. Οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Six killed in 🇺🇸US Navy strike on suspected drug smuggling boat in the Caribbean Sea. pic.twitter.com/TpAN5LOvau — Vijesti (@Vijesti11111) October 24, 2025

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δέκα πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 43 νεκρούς.

