Αμερικανική επίθεση σε «ναρκοτρομοκράτες», 6 νεκροί σε σκάφος που διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική

Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας Πιτ Χέγκσεθ

24 Οκτ. 2025 19:37
Pelop News

Στις ΗΠΑ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ακόμα μια επίθεση εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, σκοτώνοντας 6 ανθρώπους, καθώς υπήρχε η υποψία ότι εκείνο διακινούσε ναρκωτικά, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας Πιτ Χέγκσεθ.

Η Γάζα είναι θαμμένη κάτω από περισσότερα από 61 εκατομμύρια τόνους ερειπίων

«Χθες το βράδυ, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον σκάφους που χρησιμοποιούσε η Tren de Aragua», μια βενεζουελάνικη συμμορία που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την Ουάσινγκτον, αναφέρει ο Πιτ Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Έξι ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα, και ήταν το πρώτο νυχτερινό πλήγμα. Οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δέκα πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 43 νεκρούς.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
