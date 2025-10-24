Η Γάζα είναι θαμμένη κάτω από περισσότερα από 61 εκατομμύρια τόνους ερειπίων μετά από δύο χρόνια πολέμου, ενώ τα τρία τέταρτα των κτιρίων έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ που ανέλυσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με δορυφορική ανάλυση του προγράμματος UNOSAT των Ηνωμένων Εθνών, έως τις 8 Ιουλίου 2025 ο ισραηλινός στρατός είχε καταστρέψει ή προκαλέσει ζημιές σε σχεδόν 193.000 κτίρια στην πυκνοκατοικημένη περιοχή, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 78% των κτιρίων που υπήρχαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε μια αξιολόγηση εικόνων από τις 22-23 Σεπτεμβρίου της πόλης της Γάζας, ο οργανισμός του ΟΗΕ εκτιμά ότι ένα ακόμη υψηλότερο ποσοστό — 83% — των κτιρίων εκεί είχε υποστεί ζημιές ή καταστραφεί.



Τα συνολικά 61,5 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών είναι σχεδόν 170 φορές το βάρος του Empire State Building της Νέας Υόρκης και ισοδυναμούν με πάνω από 169 κιλά συντριμμιών για κάθε τετραγωνικό μέτρο του μικρού εδάφους της Γάζας.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), σχεδόν τα δύο τρίτα των ερειπίων δημιουργήθηκαν κατά τους πρώτους πέντε μήνες του πολέμου. Η καταστροφή κτιρίων επιταχύνθηκε επίσης τους μήνες που προηγήθηκαν της τρέχουσας εκεχειρίας.

Οκτώ εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών δημιουργήθηκαν από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2025, κυρίως στο νότιο τμήμα του εδάφους μεταξύ Ράφα και Χαν Γιούνις.

Μια προκαταρκτική ανάλυση που δημοσιεύθηκε από το UNEP τον Αύγουστο προειδοποιούσε ότι τα συντρίμμια αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του εκτεθειμένου πληθυσμού.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ υποδηλώνει ότι τουλάχιστον 4,9 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών ενδέχεται να είναι μολυσμένα με αμίαντο από παλιά κτίρια, ιδίως κοντά σε προσφυγικούς καταυλισμούς όπως αυτοί στη Τζαμπάλια στο βορρά, στη Νουσέιρατ και στο αλ-Μαγκάζι στο κέντρο, και στη Ράφα και στη Χαν Γιούνις στο νότο. Το UNEP ανέφερε, επίσης, ότι τουλάχιστον 2,9 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών ενδέχεται να έχουν μολυνθεί με «επικίνδυνα απόβλητα από γνωστές βιομηχανικές εγκαταστάσεις».

