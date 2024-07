Αμερική: ΒΙΝΤΕΟ δείχνει γυναίκα να πνίγεται σε πισίνα και οι γύρω της να αδιαφορούν

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει μια γυναίκα να παλεύει μέσα στο νερό και στη συνέχεια το άψυχο σώμα της να επιπλέει για 20 λεπτά σε μια πισίνα, καθώς άλλοι κολυμβητές περνούσαν από δίπλα της, σαν να αγνοούσαν ότι πνιγόταν.

Η 58χρονη Leticia Gonzalez Triplett, σύμφωνα με την αμερικανική Sun, πέθανε στις 4 Φεβρουαρίου 2024, αφού πήγε για κολύμπι σε αθλητικό κέντρο στο Λας Βέγκας.

Για 25 λεπτά, η Triplett πάλευε να κολυμπήσει, κλωτσώντας τα πόδια της. Το βίντεο από την πισίνα δείχνει το κεφάλι της να βυθίζεται κάτω από το νερό, καθώς κρατιόταν από τα σκαλιά της πισίνας και στη συνέχεια από τον πλαϊνό τοίχο της πισίνας.

Εντωμεταξύ, φαίνονται αρκετοί άνθρωποι να περπατούν γύρω από την Triplett, καθώς η γυναίκα πάλευε να παραμείνει ζωντανή. Αυτό συνεχίστηκε ακόμη και όταν η Triplett πνίγηκε και το άψυχο σώμα της επέπλεε στο νερό.

NEW: U.S. Air Force veteran drowns in the shallow end of a Las Vegas pool after struggling to swim for around 25 minutes as others walk past her

Leticia Gonzales Triplett, 58, died on February 4 in the North Decatur Las Vegas Athletic Club’s (LVAC) swimming pool

Several people… pic.twitter.com/cRhZI5H3p0

