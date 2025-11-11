Αμφιλοχία: Νεκρός 43χρονος δημοτικός υπάλληλος

Το αυτοκίνητο του βρέθηκε κοντά σε ποτάμι από κτηνοτρόφο

Αμφιλοχία: Νεκρός 43χρονος δημοτικός υπάλληλος
11 Νοέ. 2025 20:03
Pelop News

Νεκρός βρέθηκε 43χρονος δημοτικός υπάλληλος σε περιοχή των Ιωαννίνων. Ο 43χρονος σύμφωνα με το agriniopress.gr, μετέβη με ταξί τη Δευτέρα από την Αμφιλοχία στην Άρτα και από εκεί φέρεται να νοίκιασε αυτοκίνητο με το οποίο μετέβη στο Τέροβο Ιωαννίνων.

Η αδελφή του δήλωσε την εξαφάνιση στο αστυνομικό τμήμα Αμφιλοχίας. Το αυτοκίνητο βρέθηκε κοντά σε ποτάμι από κτηνοτρόφο, σύμφωνα με το e-maistros.gr.

Τελικά οι αναζητήσεις κατέληξαν δραματικά αφού ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο χάνι του Τερόβου.

Την προανάκριση για το τραγικό συμβάν ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Δωδώνης, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:48 Αντρές Ινιέστα: Κατηγορείται στο Περού για απάτη ύψους 500.000 ευρώ!
21:39 Οι πρώτοι δικαιούχοι του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
21:29 Ο Πούτιν βολεύει συγγενείς, ερωμένες και τις οικογένειές τους σε δημόσια πόστα
21:19 Το μήνυμα του αρχιεπίσκοπου Αμερικής Ελπιδοφόρου για την απόκτηση της Αμερικανικής υπηκοότητας
21:13 Συλλήψεις για σκάνδαλο με κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις στη Βόρεια Μακεδονία
21:05 Ο ιερέας YouTuber και τρεις κατηγορούμενοι στη φυλακή για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών
20:51 Περιστέρια τρώνε το φαγητό ασθενών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών!
20:31 Σάλος στη Βρετανία: «Ποιος ανίδεος που αποκαλεί την Πριγκίπισσα της Ουαλίας “Κέιτ Μίντλετον” στο BBC News;»
20:14 Πάτρα: Πόνος και ανείπωτη θλίψη, το αγγελούδι 4,5 χρόνων έχασε τη μάχη!
20:03 Αμφιλοχία: Νεκρός 43χρονος δημοτικός υπάλληλος
19:54 «Έσβησε» στα 26 της χρόνια η Αναστασία που είχε κυστική ίνωση
19:45 «Έδωσε 350 ευρώ για να τον κάνει σκλάβο της», τελετές και μάγια από γυναίκα για να κρατήσει τον πρώην σύζυγό της
19:37 «Έλεγε ότι ήταν δεσπότης, περιττό να πω το τι χρυσαφικό και τι σταυρούς κουβάλαγε πάνω του», νέες αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο Youtuber
19:25 Τον χώρισε και ο 19χρονος έγινε ο εφιάλτης της, συνελήφθη για revenge porn σε βάρος ανήλικης!
19:24 Σοβαρό ατύχημα στη Δυτική Αχαΐα: Αγοράκι τραυματίστηκε πέφτοντας από μάντρα
19:15 Πάτρα: Υποτονικό ενδιαφέρον για καυσόξυλα – Που κυμαίνονται οι τιμές
19:07 Οι απειλές από τον πρώην της συντρόφου του, έτσι εκτέλεσαν και έκαψαν τον 27χρονο οικοδόμο
18:54 ‘Ολα τα ονόματα και οι προσλήψεις 7.800 εκπαιδευτικών σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια
18:49 Εθελοντική αιμοδοσία στην «Πελοπόννησο»: Κάντε μία στάση ζωής και προσφοράς
18:45 Τραγωδία σε ναυάγιο στη Γαύδο με τρεις νεκρούς μετανάστες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ