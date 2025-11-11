Αμφιλοχία: Νεκρός 43χρονος δημοτικός υπάλληλος
Το αυτοκίνητο του βρέθηκε κοντά σε ποτάμι από κτηνοτρόφο
Νεκρός βρέθηκε 43χρονος δημοτικός υπάλληλος σε περιοχή των Ιωαννίνων. Ο 43χρονος σύμφωνα με το agriniopress.gr, μετέβη με ταξί τη Δευτέρα από την Αμφιλοχία στην Άρτα και από εκεί φέρεται να νοίκιασε αυτοκίνητο με το οποίο μετέβη στο Τέροβο Ιωαννίνων.
Η αδελφή του δήλωσε την εξαφάνιση στο αστυνομικό τμήμα Αμφιλοχίας. Το αυτοκίνητο βρέθηκε κοντά σε ποτάμι από κτηνοτρόφο, σύμφωνα με το e-maistros.gr.
Τελικά οι αναζητήσεις κατέληξαν δραματικά αφού ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο χάνι του Τερόβου.
Την προανάκριση για το τραγικό συμβάν ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Δωδώνης, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής.
