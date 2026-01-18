Αμοιβαία Κεφάλαια: Ρεκόρ 21 ετών με ενεργητικό 29,4 δισ. ευρώ το 2025

Οι κορυφαίοι διαχειριστές και τα funds με τις μεγαλύτερες αποδόσεις

18 Ιαν. 2026 11:45
Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα κατέγραψε ιστορικό υψηλό 21 ετών στο τέλος του 2025, με το συνολικό ενεργητικό να ξεπερνά τα 29,4 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Από τα τέλη του 2018, όταν το ενεργητικό βρισκόταν στα 6,1 δισ. ευρώ, οι καθαρές εισροές κεφαλαίων έχουν ξεπεράσει τα 23,3 δισ. ευρώ, ενώ μόνο το 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 7,328 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024. Το προηγούμενο ιστορικό υψηλό είχε σημειωθεί το 2004 (31,6 δισ. ευρώ), ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν το 2011-2012 (5,2-5,9 δισ. ευρώ).

Η στροφή των αποταμιευτών προς τα αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκε από τις χαμηλές αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων και τις ανταγωνιστικές αποδόσεις των μετοχικών funds, ιδιαίτερα σε μια χρονιά που ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενισχύθηκε κατά 44,30%.

Σύνθεση αγοράς στο τέλος 2025

  • Ομολογιακά: 51,49%
  • Μεικτά: 15,76%
  • Μετοχικά: 14,58%
  • Funds of Funds: 9,13%
  • Σύνθετα: 4,68%
  • Χρηματαγοράς: 4,13%

Κορυφαίοι διαχειριστές (μερίδιο αγοράς)

  1. Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. → 26,14%
  2. Alpha Asset Management → 22,48%
  3. Πειραιώς Asset Management → 20,33%
  4. Εθνική Asset Management → 14,06%
  5. Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών → 8,59%

Τα funds με τις υψηλότερες αποδόσεις το 2025

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (μέση απόδοση +28,42%)

  • Optima Ελληνικό Μετοχικό → +53,61%
  • Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (Ι) → +52,80%
  • Allianz Επιθετικής Στρατηγικής → +51,40%
  • Alpha ETF FTSE Athex Large Cap → +51,01%
  • Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού (U) → +50,08%

Μεικτά Αμοιβαία Κεφάλαια (μέση απόδοση +13,83%)

  • Optima Greek Μικτό Εσωτερικού (R) → +32,23%
  • Allianz Μικτό Εσωτερικού → +30,40%
  • Fast Finance Growth Εσωτερικού (R) → +29,42%
  • Alpha Ελληνικό Μικτό → +27,22%

Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (μέση απόδοση +1,15%)

  • Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας → +4,96%
  • Optima Income 2029 Ομολογιακό → +4,34%
  • Πειραιώς Α/Κ Ομολογιών Ελληνικής Επιχειρηματικότητας → +3,95%
  • Eurobank (LF) High Yield A List Fund → +3,64%

Πορεία ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων (σε δισ. ευρώ)

  • 2025: 29,4
  • 2024: 22,1
  • 2023: 15,8
  • 2022: 10,9
  • 2021: 11,1
  • 2018: 6,1
  • 2012: 5,9 (χαμηλότερο επίπεδο)
  • 2004: 31,6 (προηγούμενο ιστορικό υψηλό)

Η συνεχής άνοδος της αγοράς από το 2018 αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών, την καλύτερη ενημέρωση για τις εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές και την ελκυστικότητα των μετοχικών και μεικτών κεφαλαίων σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων καταθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

