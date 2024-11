Άμστερνταμ: Για «πογκρόμ» κάνει λόγο το Ισραήλ – Απαγόρευση διαδηλώσεων και αυστηρά μέτρα στους δρόμους

Η πόλη του Άμστερνταμ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων επεισοδίων και αντισημιτικών επιθέσεων, με την ολλανδική κυβέρνηση και τους ηγέτες του Ισραήλ να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ του Άγιαξ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ, κατά τον οποίο Ισραηλινοί φίλαθλοι δέχθηκαν επιθέσεις από «αντισημιτικές ομάδες εφόδου», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η δήμαρχος του Άμστερνταμ, Φέμκε Χαλσέμα.

Τουλάχιστον πέντε άτομα νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο.

Απαγόρευση των διαδηλώσεων και ενίσχυση της αστυνόμευσης

Σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν περαιτέρω επεισόδια, η δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε την απαγόρευση διαδηλώσεων για τρεις ημέρες, δίνοντας επίσης εντολή στην αστυνομία να αυξήσει τις περιπολίες και τους ελέγχους στον δρόμο.

Η δήλωση της Χαλσέμα ήταν ξεκάθαρη: «Αντισημιτικές ομάδες εφόδου, απείλησαν σοβαρά την ασφάλεια των πολιτών μας και προκάλεσαν φόβο στους Ισραηλινούς φιλάθλους που είχαν ταξιδέψει για τον αγώνα. Δεν θα επιτρέψουμε τέτοιες επιθέσεις στην πόλη μας».

Αντιδράσεις από την Πρεσβεία του Ισραήλ

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ολλανδία κατήγγειλε τις επιθέσεις, σημειώνοντας πως οι ομάδες που επιτέθηκαν στους Ισραηλινούς φιλάθλους έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλοντας τις πράξεις τους.

«Βλέπουμε τους Ισραηλινούς πολίτες να δέχονται κλοτσιές, ξυλοδαρμούς, ακόμη και να ποδοπατούνται από πλήθη», ανέφερε η πρεσβεία σε επίσημη ανακοίνωση.

After an overnight attack on Israeli soccer fans by what Amsterdam’s mayor called ‘antisemitic hit-and-run squads,’ Israel said it would send commercial planes to the Netherlands to bring them home https://t.co/RhoUYIxWcT pic.twitter.com/vfng52ejVw — Reuters (@Reuters) November 8, 2024

Πρόσθεσε πως τα συγκεκριμένα περιστατικά συνέβησαν «παραμονές της Νύχτας των Κρυστάλλων – μια σκοτεινή μέρα στην ιστορία της Ευρώπης, όταν οι Εβραίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με άγριες επιθέσεις στη ναζιστική Γερμανία».

Διεθνείς αντιδράσεις

Η παγκόσμια κοινότητα αντέδρασε άμεσα στα βίαια επεισόδια, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να καταδικάζει τα περιστατικά χαρακτηρίζοντάς τα ως «απαράδεκτα».

Εξέφρασε επίσης τη θλίψη του για το ότι «σκοτεινές στιγμές της ιστορίας επανέρχονται με επιθέσεις εναντίον Εβραίων»

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του, έμεινε «σοκαρισμένος» από τη βία που εξελίχθηκε στους δρόμους του Άμστερνταμ.

Συλλήψεις

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε 62 άτομα σε συνδυασμό με τα γεγονότα. Από αυτούς, δέκα άτομα παραμένουν υπό κράτηση καθώς επιχείρησαν να εισβάλουν στο Johan Cruyff Arena, παρά την απαγόρευση διαδηλώσεων στην περιοχή.

Δήλωσε, επίσης, ότι οι οπαδοί είχαν αποχωρήσει από το στάδιο χωρίς προβλήματα μετά τον αγώνα του Europa League, τον οποίο ο Άγιαξ κέρδισε με 5-0, αλλά ότι τη νύχτα ξέσπασαν συγκρούσεις στο κέντρο της πόλης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν ειδικές μονάδες καταστολής για την αποτροπή των επιθέσεων και τη συνοδεία των Ισραηλινών φιλάθλων στα ξενοδοχεία τους για λόγους ασφαλείας.

«Είδαμε πολλές διαδηλώσεις και πλήθη που τρέχουν – ήταν πραγματικά τρομακτικό», ανέφερε στο Reuters ένας από τους Ισραηλινούς φιλάθλους, που βρέθηκε στο Άμστερνταμ για τον αγώνα.

Αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στην Ολλανδία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, τα αντισημιτικά περιστατικά έχουν αυξηθεί σημαντικά στην Ολλανδία, ειδικά μετά την έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Πολλές εβραϊκές οργανώσεις και σχολεία έχουν αναφέρει απειλές και εκδηλώσεις μίσους.

Για πογκρόμ μιλάει Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφότου οι επιθέσεις είδαν το φως της δημοσίοτητας, ανακοίνωσε πως έστειλε αεροσκάφη στην Ολλανδία για να βοηθήσουν στον επαναπατρισμό των φιλάθλων.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with Dutch Prime Minister Dick Schoof and emphasized the great importance of the Dutch government ensuring the wellbeing of all Israelis in the Netherlands, including those who were wounded and injured in the disturbances. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 8, 2024

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σούφ δήλωσε ότι είναι «τρομοκρατημένος από τις αντισημιτικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών» και διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον Νετανιάχου ότι «οι δράστες θα εντοπιστούν και θα διωχθούν».

Met afschuw de berichtgeving uit Amsterdam gevolgd. Volstrekt onacceptabele antisemitische aanvallen op Israëliërs. Ik sta in nauw contact met alle betrokkenen. Zojuist in een call met @IsraeliPM Netanyahu benadrukt dat de daders zullen worden opgespoord en vervolgd. Het is nu… — Dick Schoof (@MinPres) November 8, 2024

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, έσπευσε στο Άμστερνταμ για έκτακτες συναντήσεις με την ολλανδική κυβέρνηση, αλλά και με τον ακροδεξιό ηγέτη Χερτ Βίλντερς.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανέφερε σε ανάρτηση πως «παρακολούθησε με φρίκη» τις εικόνες που θυμίζουν σκοτεινές στιγμές της ιστορίας, ενώ ο Βασιλιάς της Ολλανδίας δήλωσε πως «απέτυχαν να προστατεύσουν την εβραϊκή κοινότητα».

President Herzog speaks with King Willem-Alexander of the Netherlands • Israeli President demands decisive action against violence and antisemitism, and assistance in the immediate evacuation of Israelis. • The King condemned the attack in the strongest terms, comparing it to… — Office of the President of Israel (@IsraelPresident) November 8, 2024

Ο Χέρτζογκ ήταν μεταξύ των υψηλόβαθμων ισραηλινών πολιτικών που δήλωσαν ότι η βία θύμισε την επίθεση στο Ισραήλ από ενόπλους της Χαμάς πέρυσι, καθώς και τις επιθέσεις εναντίον Ευρωπαίων Εβραίων στα πογκρόμ των προηγούμενων αιώνων.

«Βλέπουμε με τρόμο σήμερα το πρωί, τις σοκαριστικές εικόνες και τα βίντεο που από τις 7 Οκτωβρίου ελπίζαμε να μην ξαναδούμε ποτέ: ένα αντισημιτικό πογκρόμ που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή εναντίον οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ισραηλινών πολιτών στην καρδιά του Άμστερνταμ», έγραψε στο Χ.

We see with horror this morning, the shocking images and videos that since October 7th, we had hoped never to see again: an antisemitic pogrom currently taking place against Maccabi Tel Aviv fans and Israeli citizens in the heart of Amsterdam, Netherlands. This is a serious… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 8, 2024

Η αστυνομία αιφνιδιάστηκε

Η συμμετοχή της Μακάμπι Τελ Αβίβ σε έναν αγώνα υψηλού κινδύνου δεν φαίνεται να είχε ληφθεί σοβαρά υπόψη από τις ολλανδικές αρχές.

Η δήμαρχος του Άμστερνταμ δήλωσε ότι η αστυνομία αιφνιδιάστηκε, αφού οι υπηρεσίες ασφαλείας απέτυχαν να επισημάνουν ως «υψηλού κινδύνου» του αγώνα της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Άγιαξ.

Ο αντιμουσουλμάνος πολιτικός Χερτ Βίλντερς, επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος στην κυβέρνηση, δήλωσε ότι «ντρέπεται που αυτό μπορεί να συμβεί στις Κάτω Χώρες». Σε ανάρτησή του στο Χ, κατηγόρησε τους «εγκληματίες μουσουλμάνους» και είπε ότι πρέπει να απελαθούν.

A Jew hunt in Amsterdam. It is totally unacceptable that there was insufficient police protection to prevent this violence and protect the people. The mayor of Amsterdam must resign today. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 8, 2024

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Μαρτυρίες οπαδών δείχνουν ότι οι επιθέσεις ήταν οργανωμένες ενέδρες. Άνθρωποι περίμεναν σε διάφορα σημεία της πόλης τους Ισραηλινούς οπαδούς που επέστρεφαν με το τρένο από το γήπεδο.

Πολλοί περιέγραψαν τις επιθέσεις αυτές ως «πογκρόμ», που αναβίωσε το τραύμα των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Ήταν η Νύχτα των Κρυστάλλων 2», δήλωσε ένας Ισραηλινός στο ειδησεογραφικό κανάλι Channel 12. «Δεν είμαστε ασφαλείς εδώ, είμαστε κλεισμένοι μέσα στο ξενοδοχείο μας».

«Δεκάδες μας επιτέθηκαν. Φαινόταν προσχεδιασμένο», δήλωσε ένας άλλος στο Ynet.

«Περίμεναν σε ομάδες σε κάθε γωνία και μόλις αναγνώριζαν Εβραίους τους κυνηγούσαν», δήλωσε ένας Ισραηλινός στο Kan News.

Ένας οπαδός της Μακάμπι Τελ Αβίβ, δήλωσε στο κανάλι ειδησεογραφικό Channel 13 ότι του επιτέθηκαν περίπου 15 Άραβες, νεαρής ηλικίας, κάποιοι από τους οποίους κρατούσαν μαχαίρια και ρόπαλα.

«Άρχισαν να μας χτυπούν, μου έσπασαν το πρόσωπο, ένα δόντι και μου έκοψαν τα χείλη», είπε. «Ο γιος μου δέχθηκε δύο χτυπήματα στο πρόσωπο».

Ένας άλλος Ισραηλινός, ανέφερε ότι δέχτηκε γροθιά στο πρόσωπο και κλωτσιά στο στομάχι. Μετά το περιστατικό, η τοπική αστυνομία τον συνόδευσε στο ξενοδοχείο του για να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα.

Τι δείχνουν τα βίντεο από τα επεισόδια

Βίντεο στα social media έδειχναν αστυνομικούς των ΜΑΤ σε δράση, ενώ ορισμένοι που συμμετείχαν στις επιθέσεις φώναζαν αντι-ισραηλινά συνθήματα.

Palestine supporters flooded the streets of Amsterdam in protest of the Israeli presence in their city after the Netherlands agreed to host a UEFA match with ‘Israel’. pic.twitter.com/P8jP2vopZB — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) November 8, 2024

Κάποια άλλα πλάνα δείχνουν άτομα να φωνάζουν συνθήματα στα αραβικά και να ρωτούν περαστικούς από πού κατάγονται, πριν επιτεθούν σε όσους θεωρούν Ισραηλινούς.

BREAKING NEWS!!

ISRAELITES ARE BEING HUNTED IN AMSTERDAM. President @netanyahu has ordered rescue planes as they are being beaten. Share to your friends. MAKE THIS KNOWN!! pic.twitter.com/rWOKc016Bg — xbtLuckyLukey (@LuckyLukey69) November 8, 2024

Πλάνα έδειξαν επίσης οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ να φωνάζουν συνθήματα κατά των Αράβων, πριν από τον αγώνα της Πέμπτης το βράδυ.

⚡️BREAKING: Maccabi Tel Aviv hooligans, after leaving Amsterdam and the Netherlands, arrived at Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Israel. The moment they arrived, they sang: “IDF will Fu*k the arabs

Death to arabs

Why is there school in Gaza? There are no children left there” pic.twitter.com/MFOhkzqASD — Suppressed News. (@SuppressedNws) November 8, 2024

Σε ένα βίντεο φαίνονται οπαδοί της Μακάμπι να ανάβουν φωτοβολίδες και να φωνάζουν: «Όλε, όλε, αφήστε τις IDF να νικήσουν, θα γ@@@@ε τους Άραβες», αναφερόμενοι στις Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ.

⚡️⭕️ Amsterdam Timeline : 1 – Israelis attack personal property 2- Israelis attack taxi drivers 3- Israelis chant ““Let the IDF win to Fuck the Arabs” 4- Israelis get beat up 5- Israelis start to market the story under the title “savage Islamic migrants attack peaceful… pic.twitter.com/I5ZL3gfDA9 — Middle East Observer (@ME_Observer_) November 8, 2024

Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το βράδυ μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, Ισραηλινοί έκαψαν Παλαιστινιακή σημαία σε πλατεία στο Άμστερνταμ και επιτέθηκαν σε διερχόμενους οδηγούς.

Σε ένα βίντεο, Ισραηλινός καταγράφεται να κατεβάζει μια Παλαιστινιακή σημαία από κτήριο, ενώ φίλοι του τον ενθαρρύνουν, φωνάζοντας: «Κάψ’ την να τελειώνουμε».

