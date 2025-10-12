Αμύνταιο: Οκτώ επιθέσεις αρκούδας στο χωριό Λεβαία σε ένα βράδυ!

Τεράστιες καταστροφές και οκτώ επιθέσεις μέσα σε ένα βράδυ προκάλεσε αρκούδα στη Λεβαία στο Αμύνταιο Φλώρινας. Οι κάτοικοι μιλούν για έναν πραγματικό εφιάλτη και εκφράζουν φόβο για τη σωματική τους ακεραιότητα.

«Χτύπησε η αρκούδα μέσα σε ένα βράδυ σε οκτώ κτήματα και στα έξι έκανε μεγάλες ζημιές. Δηλαδή, ό,τι είχαν μέσα στα χωράφια — κότες, κουνέλια, πρόβατα, γουρούνια — τα εξόντωσε, δεν άφησε τίποτα», λέει στο newsit.gr κτηνοτρόφος από τη Λεβαία Αμυνταίου.

Τα περιστατικά με επιθέσεις άγριων ζώων δεν έχουν τέλος και αυτή τη φορά μια αρκούδα, βάρους άνω των 600 κιλών, επισκέφθηκε χωριό του Δήμου Αμυνταίου προκαλώντας τεράστιες ζημιές. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης, με τους κατοίκους να μετρούν ακόμα τις απώλειες στα ζώα και στις περιουσίες τους.

«Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την αρκούδα — και όταν λέω σοβαρό, το εννοώ. Χτύπησε μέσα σε ένα βράδυ σε οκτώ κτήματα και στα έξι έκανε μεγάλες ζημιές. Δηλαδή, ό,τι είχαν μέσα τα χωράφια — κότες, κουνέλια, πρόβατα — τα εξόντωσε, δεν άφησε τίποτα. Την άλλη μέρα ξαναχτύπησε σε δύο μαντριά, που είχαν λίγα πρόβατα μόνο για το σπίτι τους. Πήγε ξανά εκεί, έφαγε και τα υπόλοιπα πρόβατα και χτύπησε σε έναν άλλον, του πήρε καμιά σαρανταριά κότες», λέει κάτοικος της περιοχής.

Η αρκούδα κατέστρεψε ένα κτήμα, προκαλώντας τεράστια ζημιά στον ιδιοκτήτη, ο οποίος δηλώνει απελπισμένος και σκέφτεται να το εγκαταλείψει.

«Απίστευτο είναι ότι χτύπησε και σε ένα χωράφι που είχε ένα γουρούνι 120 κιλών και το πήρε, το έσυρε μακριά. Είναι τεράστια — 500 με 600 κιλά. Εμένα στο χωράφι μου με χτύπησε από πίσω και μου κατασπάραξε τα σκυλιά. Είμαι τυχερός που δεν μου έκανε μεγαλύτερη ζημιά, γιατί είχα κάμερες και συρματοπλέγματα.

Το βίντεο είναι από το διπλανό μου κτήμα, όπου του κατασπάραξε όλα τα ζώα και δεν του άφησε τίποτα. Τώρα ο άνθρωπος απελπίστηκε και θα εγκαταλείψει το κτήμα του. Ακόμα και τα μικρά πορτάκια, όπου είχε τα κουνέλια, τα έσπασε. Η αρκούδα χτυπάει σε κοπάδια με πρόβατα και σε κότες», λέει κτηνοτρόφος στο newsit.gr.

Οι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται πλέον να βγουν από τα σπίτια τους, για να μην έρθουν αντιμέτωποι με την αρκούδα. Η πρόεδρος της κοινότητας Λεβαίας, Τζέφυ Παπαδοπούλου, εκφράζει την αγωνία και τον φόβο των κατοίκων για τη συνεχή παρουσία του ζώου στο χωριό.

«Πριν από περίπου δύο μήνες εμφανίστηκαν αρκούδες. Την Τετάρτη είχαμε επίθεση μέσα στο χωριό. Πέρασε από σπίτια, έφαγε πρόβατα και οικόσιτα ζώα. Είναι σαν να τη φιλοξενούμε μέσα στο χωριό. Δεν φοβόμαστε μόνο για την ακεραιότητα των ζώων, αλλά και για τη δική μας.

Οι ζημιές είναι τεράστιες — από αυτά ζουν οι άνθρωποι εδώ. Περιμένουμε να γίνει η καταγραφή των ζώων που κατασπαράχθηκαν, αλλά πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Παρακαλούμε να μην βγούμε από τα σπίτια μας και τη συναντήσουμε μπροστά μας», αναφέρει η πρόεδρος στο newsit.gr.

