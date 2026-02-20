Αμυντικές προμήθειες: Προειδοποιήσεις Τραμπ στην ΕΕ για αντίποινα αν ενισχυθεί το «Buy European»

Νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ με φόντο την ευρωπαϊκή στρατηγική αμυντικής αυτονομίας. Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη ενίσχυση προτιμησιακών πολιτικών υπέρ ευρωπαϊκών εταιρειών μπορεί να προκαλέσει εμπορικές και αμυντικές αντιδράσεις.

Αμυντικές προμήθειες: Προειδοποιήσεις Τραμπ στην ΕΕ για αντίποινα αν ενισχυθεί το «Buy European»
20 Φεβ. 2026 11:25
Pelop News

Σε περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ευαισθησίας, οι σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζουν νέες τριβές, αυτή τη φορά γύρω από το ζήτημα των αμυντικών προμηθειών. Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων, εκφράζοντας ανοιχτά την αντίθεσή της σε πολιτικές που θα ευνοούσαν περισσότερο την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Politico, η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει ότι η ενίσχυση της στρατηγικής «Buy European» ενδέχεται να οδηγήσει σε αντίμετρα από τις ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο φέρεται να άσκησε έντονες πιέσεις προς τις Βρυξέλλες, αντιδρώντας σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα περιόριζε την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά εξοπλισμών.

Η αμερικανική προειδοποίηση προς την Ευρώπη

Σε παρατηρήσεις που μέχρι πρόσφατα δεν είχαν δημοσιοποιηθεί, η αμερικανική πλευρά φέρεται να υπογράμμισε ότι θα υπάρξει αντίδραση εάν ευρωπαϊκές πολιτικές οδηγήσουν, άμεσα ή έμμεσα, στον αποκλεισμό αμερικανικών εταιρειών από συμβόλαια αμυντικών προμηθειών. Η τοποθέτηση αυτή κατατέθηκε στο πλαίσιο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν επίσης ότι, αν θεσπιστούν εθνικές νομοθεσίες που δίνουν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκούς προμηθευτές, ενδέχεται να επανεξεταστούν υφιστάμενες εξαιρέσεις από τη νομοθεσία «Buy American». Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την πρόσβαση ευρωπαϊκών εταιρειών σε συμβάσεις του Πενταγώνου, με πιθανές συνέπειες για μεγάλους ομίλους της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Το παράδοξο της αμερικανικής στάσης

Η στάση της κυβέρνησης Τραμπ παρουσιάζει, σύμφωνα με αναλυτές, μια αντίφαση: ενώ η Ουάσιγκτον καλεί συστηματικά την Ευρώπη να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στο NATO, ταυτόχρονα εκφράζει επιφυλάξεις όταν αυτό μεταφράζεται σε ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι η προτεραιοποίηση εγχώριων ευρωπαϊκών εταιρειών μπορεί να διαταράξει την ισορροπία συνεργασίας στο πλαίσιο της Συμμαχίας, ιδίως σε μια περίοδο όπου μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών εισαγωγών οπλικών συστημάτων — περίπου τα δύο τρίτα — εξακολουθεί να προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαχητικά F-35, αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και πυραυλικά ή πυροβολικά συστήματα.

Το στοίχημα της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας

Η αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας της ΕΕ, που χρονολογείται από το 2009, αναμένεται μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους και θεωρείται κρίσιμη για τη λεγόμενη «στρατηγική αυτονόμηση» της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας.

Ήδη, ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το χρηματοδοτικό πακέτο SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ, προβλέπουν σημαντικό ποσοστό ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στον εξοπλισμό που χρηματοδοτείται. Η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι μια δεσμευτική ρήτρα «Buy European» θα μπορούσε να επηρεάσει τις εμπορικές ισορροπίες και να δημιουργήσει νέα πεδία αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό για την πορεία των ευρωατλαντικών σχέσεων στον αμυντικό τομέα, καθώς η συζήτηση για την ισορροπία μεταξύ συνεργασίας, ανταγωνισμού και στρατηγικής αυτονομίας παραμένει ανοιχτή.

