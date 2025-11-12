«Αν δεν ήταν ο γείτονας πιστεύω πως το παιδί μου θα ήταν νεκρό»! Ζούγκλα, φρικιαστική επίθεση σε 15χρονο

Δυστυχώς φαίνεται ότι γινόμαστε ζούγκλα. Συνεχίστε να διαβάζετε για θα καταλάβετε το γιατί. Λοιπόν, θύμα άγριας επίθεσης έπεσε ένα παιδί 15 χρόνων στη Ξάνθη. Σύμφωνα με την μητέρα του, φίλες του μαθητή του έστησαν παγίδα και στη συνέχεια ομάδα ατόμων ξεκίνησαν να τον χτυπούν σε κεφάλι και σώμα μέχρι να πέσει κάτω.

Όλα έγιναν την 27η Οκτωβρίου, στο κέντρο της Ξάνθης. Όπως καταγγέλλει η μητέρα του 15χρονου, καλές φίλες του ανήλικου τον πήραν τηλέφωνο και τον «ψάρευαν» να μάθουν που ακριβώς βρίσκεται. Όταν τους το αποκάλυψε, τον προσέγγισε ένα άτομο με την πρόφαση να μιλήσουν. Πολύ γρήγορα ξεκίνησε και η επίθεση σε βάρος του.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, στο σημείο έφτασαν και φίλοι του δράστη. Ξεκίνησαν να τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές έως το παιδί να πέσει κάτω. Αφού δεν μπορούσε πια να σταθεί στα πόδια του και σωριάστηκε στο έδαφος, οι δράστες τον σήκωσαν με την βία και ξεκίνησαν να τον χτυπούν ξανά.

Για καλή τύχη του 15χρονου, τη φασαρία άκουσε ένας γείτονας που απείλησε πως θα καλέσει την αστυνομία. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και ακόμη αναζητούνται.

«Αν δεν ήταν ο γείτονας πιστεύω πως το παιδί μου θα ήταν νεκρό», είπε με τρεμάμενη φωνή η μητέρα του 15χρονου.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του μάλιστα, οι «φίλες» του τον έπαιρναν τηλέφωνο και τον χλεύαζαν ρωτώντας τον «έφαγες ξύλο αγόρι μου;».

Σύμφωνα και πάλι με την μητέρα, ο λόγος της άγριας επίθεσης φαίνεται πως είναι για τα μάτια μιας κοπέλας. Στην παρέα των δραστών, φέρεται πως είναι σύντροφος της μιας φίλης του που ζήλευε τη σχέση τους.

Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό ωστόσο, τόσο οι ανήλικες όσο και ο σύντροφος του ζήτησαν συγγνώμη.

«Συγγνώμη νόμιζα ότι ενοχλείς την κοπέλα μου» του έστειλε ο σύντροφος της φίλης του, σύμφωνα με την μητέρα του 15χρονου.

Όπως κατήγγειλε, στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 9 άτομα, 2 από αυτούς τον χτύπαγαν, 2 από αυτούς τον κράταγαν για να μην αποφύγει τα χτυπήματα και οι 2 ήταν οι φίλες του.

«Περιμένουμε να τους πιάσουνε. Το παιδί δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Ήταν τρομακτικό όλο αυτό», είπε η μητέρα του.

