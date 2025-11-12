Αυτά είναι τα στοιχεία του 58χρονου λιμενικού που προφυλακίστηκε και κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους

12 Νοέ. 2025 12:13
Στον Βόλο στον Ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα, στις 9 το πρωί, ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων.

Σύμφωνα με το gegonota.news.gr, η απολογία του στον Ανακριτή διήρκησε μια ώρα. Στη συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος ανώτερος αξιωματικός συνελήφθη τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για απόπειρα γενετήσιας πράξης με ανήλικους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενώ συγκατηγορούμενός του για συνέργεια στο εν λόγω αδίκημα τυγχάνει και ένας ιδιώτης.

Επιπλέον, ο ανωτέρω Αξιωματικός, ιδιώτης και ακόμη ένας αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεις που φέρεται να τέλεσαν με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου 2025, διαπιστώθηκε να επιβιβάζει σε μοτοσικλέτα δύο ανήλικους τους οποίους μετέφερε σε πολυκατοικία.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν και από την επακόλουθη προανάκριση διακριβώθηκε η πρόθεση εκ μέρους του αξιωματικού της τέλεσης του αδικήματος της γενετήσιας πράξης με ανήλικο, έναντι αμοιβής, λόγος για τον οποίο συνελήφθη. Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι, κατά το παρελθόν, ο συλληφθείς εμπλέκεται και σε άλλες γενετήσιες πράξεις, έναντι χρηματικής αμοιβής, σε βάρος των ίδιων ανηλίκων, καθώς και ενός ακόμη, ενώ σε μία περίπτωση συνέδραμε στην πράξη ο συγκατηγορούμενός του.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι και το όχημα του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, κλινοσκεπάσματα και καλύμματα θέσεων αυτοκινήτου, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

