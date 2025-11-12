«Θα σε κάψω!», το μεγάλο λάθος των δραστών στη μυστηριώδη δολοφονία στα Σκούρτα Βοιωτίας

Εξελίξεις αναμένονται σήμερα (12/11/2025), καθώς στη ΓΑΔΑ θ μεταβούν σήμερα συγγενείς του 27χρονου οικοδόμου Sulo Halili που βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος πισθάγκωνα στα Σκούρτα Βοιωτίας, προκειμένου να συνομιλήσουν με τους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών, να δώσουν στοιχεία για τη μυστηριώδη δολοφονία και να προχωρήσουν, μέσω του συνηγόρου τους Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη, σε παράσταση πολιτικής αγωγής.

«Θέλω να ζήσω; ΝΑΙ. Θέλω να ζήσω. Φοβάμαι. Τι να πω, ότι δεν φοβάμαι; Εννοείται ότι φοβάμαι», τα συγκλονιστικά μηνύματα της Αναστασίας πριν φύγει…

Οι ίδιοι φέρονται σύμφωνα με πληροφορίες να υποστηρίζουν πως πίσω από την άγρια δολοφονία στη Βοιωτία κρύβεται ερωτική αντιζηλία. Μάλιστα οι έρευνες των αστυνομικών επικεντρώνονται στον πρώην σύντροφο της φίλης του θύματος ο οποίος είχε απειλήσει τον 27χρονο οικοδόμο λέγοντας του χαρακτηριστικά «Θα σε κάψω!».

Οι συγγενείς του Sulo Halili αναμένεται να μεταβούν μαζί με τον συνήγορο του και διερμηνέα γύρω στις 11 στο Μέγαρο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και να καταθέσουν στο Ανθρωποκτονιών όλα όσα γνωρίζουν αλλά και υποπτεύονται για το άγριο σκηνικό που στήθηκε στα Σκούρτα με θύμα τον δικό τους άνθρωπο.

Κοντά στη λύση του μυστηρίου

Η υπόθεση δολοφονίας στη Βοιωτία, αποτελούσε από την πρώτη στιγμή γρίφο για τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ. Ωστόσο έχουν στα χέρια τους πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι κάποιοι, όχι μόνο ήθελαν νεκρό τον 27χρονο οικοδόμο με καταγωγή από την Αλβανία, αλλά έτρεφαν ιδιαίτερο μίσος για αυτόν.

Με το πρόσχημα ότι θα συναντηθεί με μία γυναίκα, οι δολοφόνοι παρέσυραν τον 27χρονο οικοδόμο από τη Χαλκίδα στα Βίλια, τον βασάνισαν για τουλάχιστον 24 ώρες, τον πυροβόλησαν και τον μετέφεραν στο ερημικό σημείο στα Σκούρτα στη Βοιωτία, όπου του φόρεσαν χειροπέδες, του έβαλαν φωτιά και τον έκαψαν.

Δεν ήθελα να αφήσουν κανένα ίχνος πίσω τους, καθώς είχαν επαφές μαζί του. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τον μετέφεραν σε διάφορα σημεία και ενδεχομένως να αφήναν ίχνη DNA που θα μαρτυρούσαν την ταυτότητά τους. Για αυτό τον λόγο αποφάσισαν να τον κάψουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου που είχε κλαπεί το Μάιο από τη Γλυφάδα και έφερε πάνω πινακίδες όμοιου αυτοκινήτου από την Πιερία.

Αυτό ίσως αποδειχθεί το μεγάλο λάθος των δολοφόνων καθώς ενδεχομένως να δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα και να κατέβηκαν στην περιοχή της Βοιωτίας για να δολοφονήσουν τον οικοδόμο.

Το βέβαιο είναι ότι σε άλλο σημείο τον πυροβόλησαν στο στήθος και τον σκότωσαν και σε άλλο τον μετέφεραν για να τον κάψουν. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει στους αστυνομικούς οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του, ο νεαρός άντρας δεν είχε κάποιες περίεργες επαφές όμως είχε δεχτεί απειλές από τον πρώην της συντρόφου του, ο οποίος μάλιστα τον είχε απειλήσει ότι θα τον κάψει ζωντανό.

Αυτό ίσως είναι και το κλειδί για τη λύση του μυστηρίου. Ωστόσο οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών ψάχνουν και άλλα ενδεχόμενα για το κίνητρο των δολοφόνων.

Το γεγονός ότι τον παρέσυραν στο ραντεβού το απόγευμα της περασμένης Τρίτης μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής δείχνει ότι ενδεχομένως στο κινητό τηλέφωνο που δεν έχει βρεθεί, να φανεί ποιοι είναι αυτοί που τον προσέγγισαν για να τον εκτελέσουν.

Ο 27χρονος έφυγε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης από τη Χαλκίδα για να πάει σ’ ένα ραντεβού στα Βίλια. Φτάνοντας στο γήπεδο του χωριού, τηλεφώνησε στις 7 και 15 σε δικό του πρόσωπο για να του πει πως όλα είναι καλά. Εκεί βρέθηκε και το αυτοκίνητο του. Όμως οι δολοφόνοι τον άρπαξαν, του πέρασαν χειροπέδες, τον βασάνισαν για ώρες και στη συνεχεία τον σκότωσαν και τον έκαψαν.

