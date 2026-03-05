Αναδρομικά 2,18 εκατ. ευρώ σε 1.015 συνταξιούχους από τον e-ΕΦΚΑ

Αύριο, Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών συνολικού ύψους 2,18 εκατ. ευρώ σε 1.015 συνταξιούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ. Από αυτούς, οι 985 είναι εν ζωή, ενώ για 30 περιπτώσεις τα ποσά καταβάλλονται σε δικαιούχους βάσει κληρονομικού δικαιώματος.

Οι δικαιούχοι προέρχονται κυρίως από τα πρώην ταμεία Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΤΣΠ-ΕΤΕ).

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, τα αναδρομικά προέκυψαν από διόρθωση και συμπλήρωση ασφαλιστικών στοιχείων, καθώς και από επανυπολογισμό επασφαλίστρου της κύριας σύνταξης, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του οργανισμού για διασφάλιση της ακρίβειας και της νομιμότητας στις συντάξεις.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.185.686,43 ευρώ, εκ των οποίων:

2.040.331,56 ευρώ αφορούν σε εν ζωή συνταξιούχους

145.354,87 ευρώ αφορούν σε κληρονομικά ποσά

Η καταβολή των αναδρομικών αποτελεί μέρος της προσπάθειας του e-ΕΦΚΑ να εξασφαλίσει την έγκαιρη και σωστή καταβολή των συντάξεων, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των συνταξιούχων και των κληρονόμων τους.