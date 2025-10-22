Ανάφη: Νεκρή γυναίκα και ο σκύλος της μετά από φωτιά σε σπίτι

Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή στην Ανάφη σήμερα (22/10/2025) τα ξημερώματα , μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι της κοντά στο Κάστρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, μαζί της βρέθηκε νεκρός και ο σκύλος της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο περιφερειακό ιατρείο Ανάφης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Στο σημείο μετέβησαν τρεις πυροσβέστες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαντορίνης που έφτασαν στο νησί με σκάφος του Λιμενικού. Η ΕΛΑΣ συνέδραμε για τη διάνοιξη της οικίας.

