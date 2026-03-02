Αναφορές για πλήγμα του Ιράν στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ ΒΙΝΤΕΟ

Νωρίτερα  αμερικανικό μαχητικό F-15 κατέπεσε στο Κουβέιτ.

Αναφορές για πλήγμα του Ιράν στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ ΒΙΝΤΕΟ
02 Μαρ. 2026 9:08
Pelop News

Σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου Al Arabiya και μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters, η πρεσβεία των ΗΠΑ δέχθηκε πλήγμα ή απειλήθηκε άμεσα. Πυκνοί καπνοί υψώνονται από το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Κουβέιτ, έπειτα από νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων που πλήττει ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο.


Μέσα σε αυτό το κλίμα γενικευμένου συναγερμού, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση, τονίζοντας ότι υπάρχει μια «συνεχιζόμενη απειλή επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» πάνω από τη χώρα.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η πρεσβεία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες στο Κουβέιτ να παραμείνουν στα καταφύγιά τους, να επανεξετάσουν τα σχέδια ασφαλείας σε περίπτωση επίθεσης και να παραμείνουν σε εγρήγορση σε περίπτωση επιπλέον μελλοντικών επιθέσεων».

Σημειώνεται πως νωρίτερα, ένα αμερικανικό μαχητικό F-15 κατέπεσε στο Κουβέιτ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:45 Συνάντηση Τσώκου με Χατζηδάκη για έργα υποδομής στην Αχαΐα
10:37 Μεξικό: Ο θάνατος του Ελ Μέντσο και ο διάδοχος του
10:35 Κλειστά Δευτέρα και Τρίτα τα Χρηματιστήρια σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
10:30 Καμία εμπλοκή με το νέο Αστυνομικό Μέγαρο
10:26 Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Χριστοδουλίδη: Στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Κύπρου
10:25 Η Εθνική ομάδα δοκιμάζεται με το Μαυροβούνιο, θέλει τη νίκη
10:23 Θεσσαλονίκη: 30χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αγνόησε σήμα, συγκρούστηκε με ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο
10:20 Σαουδική Αραβία: Εκτός λειτουργίας ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στον κόσμο
10:15 Οι Ελληνικές δυνάμεις στη «καρδιά» της κρίσης στη Μέση Ανατολή
10:15 Συντριβή «αρκετών» αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών λέει το Κουβέιτ
10:12 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:09 Η Πελοπόννησος στο προσκήνιο — και εσύ μέρος της εικόνας
10:00 ΑΠΣ Πάτραι: Παρέμβαση Γιώργου Παπαχριστόπουλου για τη διαιτησία στα play off – «Ζητάμε σεβασμό και ίση μεταχείριση»
9:58 Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη εκτάκτως με πρεσβείες στη Μέση Ανατολη
9:50 Πάτρα: Τα Αρσάκεια Σχολεία στην 9η Έκθεση PATRAS IQ ΦΩΤΟ
9:49 Ρόδος: Εντοπίστηκαν 58 μετανάστες, συνελήφθησαν δύο Τούρκοι διακινητές
9:42 Πάτρα: «Ο Μεγαλύτερος Θησαυρός του Κόσμου» την Κυριακή 8/03
9:34 Αντιπολεμικό συλλαλήτηριο το απόγευμα στην Πάτρα
9:28 Θα ταξίδευε με πλαστό διαβατήριο από το λιμάνι της Πάτρας
9:20 Μπαχρέιν: Νεκρός και τραυματίες σε πλοίο, αναχαίτιση πυραύλου του Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ