Αναφορές για πλήγμα του Ιράν στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου Al Arabiya και μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters, η πρεσβεία των ΗΠΑ δέχθηκε πλήγμα ή απειλήθηκε άμεσα. Πυκνοί καπνοί υψώνονται από το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Κουβέιτ, έπειτα από νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων που πλήττει ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο.

Go to the hotels, an Iranian drone will follow you. Hide in the embassy, you will be buried there. The American embassy in Kuwait was destroyed because American officers and soldiers had gone to hide there. pic.twitter.com/lH02UdvMjp — Ahmed Hassan 🇾🇪 أحمد حسن زيد (@Ahmed_hassan_za) March 2, 2026



Μέσα σε αυτό το κλίμα γενικευμένου συναγερμού, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση, τονίζοντας ότι υπάρχει μια «συνεχιζόμενη απειλή επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» πάνω από τη χώρα.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η πρεσβεία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες στο Κουβέιτ να παραμείνουν στα καταφύγιά τους, να επανεξετάσουν τα σχέδια ασφαλείας σε περίπτωση επίθεσης και να παραμείνουν σε εγρήγορση σε περίπτωση επιπλέον μελλοντικών επιθέσεων».

Σημειώνεται πως νωρίτερα, ένα αμερικανικό μαχητικό F-15 κατέπεσε στο Κουβέιτ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



