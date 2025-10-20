Αναγέννηση στις πλατείες της Πάτρας: Μελέτη του Δήμου για τα συντριβάνια αλλάζει το τοπίο της πόλης

Η εικόνα εγκατάλειψης που παρουσίαζαν τα συντριβάνια της Πάτρας, όπως εκείνο στην πλατεία Ομόνοιας, φαίνεται πως σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν. Με αφορμή το δημοσίευμά μας για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σιντριβάνι της πλατείας Ομονοίας μάθαμε πως, ολοκληρώθηκε μελέτη του Δήμου Πατρέων για την αποκατάσταση, συντήρηση και αναβάθμιση δώδεκα συντριβανιών σε πλατείες και δημόσιους χώρους της πόλης.

Η μελέτη, που θα προκηρυχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, αφορά όλα τα συντριβάνια της Πάτρας εκτός εκείνου της πλατείας Γεωργίου, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς αποτελεί τμήμα προστατευόμενου νεότερου μνημείου. Για τη πλατεία Γεωργίου, ωστόσο, αναμένεται επίσης σύντομα η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον εργολάβο που θα αναλάβει τις εργασίες συντήρησης.

Πάτρα δεν είναι μόνο η Γεωργίου: Το σκουριασμένο συντριβάνι της Ομόνοιας αποκαλύπτει την άλλη όψη της πόλης ΦΩΤΟ

Η μελέτη του Δήμου προβλέπει όχι μόνο την αποκατάσταση των υποδομών, αλλά και την πλήρη αυτοματοποίηση των συστημάτων λειτουργίας: αισθητήρες, πίδακες νερού, φωτισμό LED με εναλλαγές χρωμάτων και απομακρυσμένο έλεγχο για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ασφάλεια λειτουργίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα Ψηλαλώνια, όπου σχεδιάζεται κάτι «ξεχωριστό και ιδιαίτερο», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με στόχο να δημιουργηθεί ένας χώρος υψηλής αισθητικής αξίας που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Με την εφαρμογή του σχεδίου, ο Δήμος επιδιώκει να αναβαθμίσει αισθητικά τους κοινόχρηστους χώρους και να ενισχύσει τη λειτουργικότητα των πλατειών, αποκαθιστώντας παράλληλα την εικόνα της πόλης.

Η επένδυση, που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο ευρώ, σηματοδοτεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικού εξοπλισμού των τελευταίων ετών στην Πάτρα, δίνοντας νέα ζωή σε σημεία που αποτελούν καθημερινό πέρασμα για χιλιάδες πολίτες.

