Αναγνωστοπούλου: «Καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα εν όψει της περιόδου των βροχών»

Οι πρώτες βροχοπτώσεις ανέδειξαν τις σοβαρές ελλείψεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η βλάστηση έχει καταστραφεί και το έδαφος είναι εκτεθειμένο σε διάβρωση και κατολισθήσεις.

20 Οκτ. 2025 15:16
Pelop News

Η ανακοίνωση της βουλευτή Αχαΐας της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει:

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα εν όψει της περιόδου των βροχών» κατέθεσαν βουλευτές της Νέας Αριστεράς με πρωτοβουλία της Σίας Αναγνωστοπούλου.

Μετά τις εκτεταμένες πυρκαγιές του Αυγούστου στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα, οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μιας νέας καταστροφής – αυτή τη φορά από πλημμύρες. Οι πρώτες βροχοπτώσεις ανέδειξαν τις σοβαρές ελλείψεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η βλάστηση έχει καταστραφεί και το έδαφος είναι εκτεθειμένο σε διάβρωση και κατολισθήσεις.

Στην Πάτρα, το Δασαρχείο έχει προειδοποιήσει για την ανάγκη άμεσης έναρξης αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων σε κρίσιμες ζώνες, όπως η Μπάλα, η Βούντενη, η Ξερόλακκα και ο Μείλιχος. Παρότι οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθυστερεί η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης και η ολοκλήρωση των έργων, ενώ υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά υλικά όπως τα κορμοδέματα.

Αντίστοιχη ανησυχία επικρατεί και στη Δυτική Αχαΐα, όπου ο Δήμος έχει υποβάλει αιτήματα για εκπόνηση έργων αποκατάστασης, αναδάσωσης και αντιπλημμυρικής προστασίας, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους. Η καθυστέρηση αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους, καθώς η περίοδος των βροχών βρίσκεται προ των πυλών.

Οι βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση σαφές χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση των έργων, διασφάλιση χρηματοδότησης και άμεση εφαρμογή προσωρινών μέτρων (όπως κορμοφράγματα και καθαρισμοί ρεμάτων) ώστε να προστατευθούν οι ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και η λειτουργικότητα κρίσιμων υποδομών.
15:16 Αναγνωστοπούλου: «Καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα εν όψει της περιόδου των βροχών»
