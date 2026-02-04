Ανακάμπτει ο χρυσός, οι προβλέψεις

Ανοδικά κινήθηκε ο χρυσός για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς η τιμή του ξεπέρασε και πάλι τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά. Η άνοδος αυτή τροφοδοτήθηκε από επενδυτές που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τις χαμηλότερες τιμές («dip buyers»), μετά την ιστορική βουτιά του πολύτιμου μετάλλου από τα πρόσφατα επίπεδα ρεκόρ.

Η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε έως και 2,1% νωρίς το πρωί, συνεχίζοντας το δυναμικό momentum μετά το εντυπωσιακό +6% της προηγούμενης συνεδρίασης. Η ανάκαμψη αποδίδεται στην επιστροφή της διάθεσης για ανάληψη ρίσκου στις αγορές και στην αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου.

Τα στοιχεία της αγοράς

-Χρυσός: Στις 9:12 π.μ. (ώρα Σιγκαπούρης), η τιμή διαμορφώθηκε στα 5.048,55 δολάρια ανά ουγγιά (+2,1%), ενώ αυτή τη στιγμή κυμαίνεται κοντά στα 5.073,00 δολάρια.

-Ασήμι: Σημείωσε άνοδο 2,1%, φτάνοντας τα 86,90 δολάρια.

-Λοιπά μέταλλα: Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο.

-Δολάριο: Ο δείκτης δολαρίου της Bloomberg ενισχύθηκε οριακά κατά 0,1%, μετά τις απώλειες 0,3% της προηγούμενης ημέρας.

«Οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις στα πολύτιμα μέταλλα φαίνεται πως έχουν κάνει τον κύκλο τους», σχολίασε ο Daniel Ghali, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Το παρασκήνιο της πτώσης και οι προβλέψεις

Το ράλι του προηγούμενου μήνα βασίστηκε σε κερδοσκοπικές κινήσεις, γεωπολιτικές αναταραχές και ανησυχίες για την ανεξαρτησία της FED, σύμφωνα με το Bloomberg. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούσαν πως η άνοδος ήταν υπερβολικά απότομη και γρήγορη.

Η πρόσφατη κατάρρευση ξεκίνησε την Παρασκευή στις ασιατικές αγορές, καθώς κινεζικά funds και δυτικοί μικροεπενδυτές είχαν «χτίσει» μεγάλες θέσεις, συχνά με χρήση μόχλευσης (leveraged products) και δικαιωμάτων προαίρεσης (call options).

Σε κάθε περίπτωση πολλές τράπεζες «ποντάρουν» στην ανάκαμψη του χρυσού.

Η Bank of America αναμένει διατήρηση της μεταβλητότητας σε υψηλά επίπεδα, ενώ η Deutsche Bank εμμένει στην πρόβλεψή της ότι ο χρυσός μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά

