Ανακαινίσεις κατοικιών: Παρατείνεται το πρόγραμμα και το 2026 – Πώς θα κερδίσετε έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ

Παράταση για το 2026 στο μέτρο έκπτωσης φόρου έως 16.000 ευρώ για ενεργειακές και αισθητικές αναβαθμίσεις κατοικιών. Δείτε τις προϋποθέσεις, τα όρια και τις δαπάνες που αναγνωρίζονται.

Ανακαινίσεις κατοικιών: Παρατείνεται το πρόγραμμα και το 2026 - Πώς θα κερδίσετε έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ
07 Νοέ. 2025 7:52
Pelop News

Παρατείνεται και για το 2026 η δυνατότητα έκπτωσης φόρου έως 16.000 ευρώ για δαπάνες ανακαίνισης και αναβάθμισης κατοικιών, σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργών Κυριάκου Πιερρακάκη και Σταύρου Παπασταύρου. Το μέτρο αφορά εργασίες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής βελτίωσης και αποσκοπεί στη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων.

Οι φορολογούμενοι που θα πραγματοποιήσουν εργασίες εντός του 2025, με συνολικές δαπάνες έως 16.000 ευρώ, δικαιούνται ετήσια έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ για πέντε συνεχόμενα έτη (2026–2030), εφόσον οι πληρωμές γίνονται ηλεκτρονικά. Όσοι πραγματοποιήσουν τις εργασίες το 2026, θα λάβουν την αντίστοιχη έκπτωση για τα έτη 2027–2031.

Η έκπτωση ανέρχεται στο 100% των δαπανών που καταβάλλονται ηλεκτρονικά και τεκμηριώνονται με νόμιμα παραστατικά. Οι δαπάνες κατανέμονται στο έτος πραγματοποίησης και στα τέσσερα επόμενα, με ανώτατο όριο μείωσης φόρου τα 3.200 ευρώ ανά έτος. Το μη χρησιμοποιηθέν ποσό δεν μεταφέρεται, δεν συμψηφίζεται και δεν επιστρέφεται. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, τα όρια δαπανών και έκπτωσης επιμερίζονται ανάλογα με τα ποσοστά κυριότητας ή επικαρπίας.

Για να ισχύσει η έκπτωση, τα ακίνητα πρέπει να βρίσκονται στην Ελλάδα και να μην συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα επιδότησης αναβάθμισης. Οι αγορές και υπηρεσίες πρέπει να προέρχονται από επιχειρήσεις με φορολογική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα, ενώ η πληρωμή οφείλει να γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως e-banking, κάρτες ή ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Αναγνωρίζονται δύο βασικές κατηγορίες δαπανών:

  • Ενεργειακές εργασίες, όπως θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συστημάτων ΑΠΕ.
  • Λειτουργικές και αισθητικές εργασίες, όπως ανακαίνιση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επισκευές στέγης και τοιχοποιίας, χρωματισμοί, τοποθέτηση ανελκυστήρων ή σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και αλλαγή δαπέδων.

Το μέτρο συνεχίζει να λειτουργεί ως φορολογικό κίνητρο για ανακαινίσεις που γίνονται με διαφάνεια και ηλεκτρονικές πληρωμές, επιβραβεύοντας τους ιδιοκτήτες κατοικιών με σημαντική ετήσια ελάφρυνση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:38 Δίκη για την ΕΑΔ και την τραγωδία των Τεμπών: Στο εδώλιο δύο επιθεωρητές για παράβαση καθήκοντος
12:35 Νέο περιστατικό με πτώση σοβάδων σε σχολείο – Από θαύμα γλίτωσαν μαθητές στην Ηγουμενίτσα ΒΙΝΤΕΟ
12:26 Νέο ιατρείο Νεφρολογίας στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας – Ανάσα για τη Βόρεια Ηλεία
12:21 Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες χτυπούν τη Δυτική Ελλάδα
12:16 Επιχείρηση «Ρομά»: Σε εφαρμογή από αύριο το ειδικό σχέδιο της ΕΛΑΣ – 24ωρη παρουσία, έλεγχοι και ομάδες διαμεσολάβησης
12:07 Ο τυφώνας Καλμάγκι σαρώνει το Βιετνάμ: Πάνω από 1,3 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα, πέντε νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές
12:00 Η Πάτρα μπαίνει υπό επιτήρηση: Ο Δήμος άνοιξε την πλατφόρμα καταγγελιών MyStreet
12:00 Κακουργηματική η οπλοκατοχή και τέλος οι “μπαλωθιές”: Σαρωτικά μέτρα Χρυσοχοΐδη για την Κρήτη
11:57 Τα δεδομένα για προπονητή στην Παναχαϊκή
11:56 «Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά»: Το χωριό των Βοριζίων σε σοκ μετά την αιματοχυσία
11:49 Υπεγράφη η συμφωνία-ορόσημο Ελλάδας–ΗΠΑ για LNG: Η χώρα στον πυρήνα του ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης
11:43 Μαθητές ενώνουν τα βήματά τους: Ξεκινά το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στα σχολεία
11:38 Αυτόματη απόδοση Προσωπικού Αριθμού σε όλους τους πολίτες: Πάνω από 5 εκατομμύρια έχουν ήδη λάβει ΠΑ
11:32 Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς
11:28 Τι ισχύει για τους φιλάθλους στο Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή
11:27 Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί σχολικού συγκροτήματος στην Τζακάρτα, δεκάδες τραυματίες, ενδείξεις τρομοκρατίας
11:25 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του ΝΟΠ-Δείτε ποιοι το αποτελούν
11:24 «Ορίστε η απόδειξη»: Ο Κυρανάκης απαντά στις καταγγελίες για το τρένο Θεσσαλονίκη–Λάρισα με ΒΙΝΤΕΟ από το σύστημα τηλεδιοίκησης
11:15 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης αγγίζει ξανά τις 2.000 μονάδες
11:14 «Με πλακώσανε τραπέζια, δέντρο και αυτοκίνητο»: Ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης μιλά για το τροχαίο-σοκ στο Κολωνάκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ