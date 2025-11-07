Ανακαινίσεις κατοικιών: Παρατείνεται το πρόγραμμα και το 2026 – Πώς θα κερδίσετε έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ

Παρατείνεται και για το 2026 η δυνατότητα έκπτωσης φόρου έως 16.000 ευρώ για δαπάνες ανακαίνισης και αναβάθμισης κατοικιών, σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργών Κυριάκου Πιερρακάκη και Σταύρου Παπασταύρου. Το μέτρο αφορά εργασίες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής βελτίωσης και αποσκοπεί στη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων.

Οι φορολογούμενοι που θα πραγματοποιήσουν εργασίες εντός του 2025, με συνολικές δαπάνες έως 16.000 ευρώ, δικαιούνται ετήσια έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ για πέντε συνεχόμενα έτη (2026–2030), εφόσον οι πληρωμές γίνονται ηλεκτρονικά. Όσοι πραγματοποιήσουν τις εργασίες το 2026, θα λάβουν την αντίστοιχη έκπτωση για τα έτη 2027–2031.

Η έκπτωση ανέρχεται στο 100% των δαπανών που καταβάλλονται ηλεκτρονικά και τεκμηριώνονται με νόμιμα παραστατικά. Οι δαπάνες κατανέμονται στο έτος πραγματοποίησης και στα τέσσερα επόμενα, με ανώτατο όριο μείωσης φόρου τα 3.200 ευρώ ανά έτος. Το μη χρησιμοποιηθέν ποσό δεν μεταφέρεται, δεν συμψηφίζεται και δεν επιστρέφεται. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, τα όρια δαπανών και έκπτωσης επιμερίζονται ανάλογα με τα ποσοστά κυριότητας ή επικαρπίας.

Για να ισχύσει η έκπτωση, τα ακίνητα πρέπει να βρίσκονται στην Ελλάδα και να μην συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα επιδότησης αναβάθμισης. Οι αγορές και υπηρεσίες πρέπει να προέρχονται από επιχειρήσεις με φορολογική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα, ενώ η πληρωμή οφείλει να γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως e-banking, κάρτες ή ηλεκτρονικά πορτοφόλια.

Αναγνωρίζονται δύο βασικές κατηγορίες δαπανών:

Ενεργειακές εργασίες , όπως θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συστημάτων ΑΠΕ.

, όπως θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συστημάτων ΑΠΕ. Λειτουργικές και αισθητικές εργασίες, όπως ανακαίνιση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επισκευές στέγης και τοιχοποιίας, χρωματισμοί, τοποθέτηση ανελκυστήρων ή σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και αλλαγή δαπέδων.

Το μέτρο συνεχίζει να λειτουργεί ως φορολογικό κίνητρο για ανακαινίσεις που γίνονται με διαφάνεια και ηλεκτρονικές πληρωμές, επιβραβεύοντας τους ιδιοκτήτες κατοικιών με σημαντική ετήσια ελάφρυνση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



