Ανακοινώνει τους 30 πρώτους συνεργάτες του ο Τσίπρας

Η πρώτη φάση του rebranding του Αλέξη Τσίπρα θα ολοκληρωθεί με τις περιοδείες του πρώην πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα.

Ανακοινώνει τους 30 πρώτους συνεργάτες του ο Τσίπρας
27 Οκτ. 2025 10:26
Pelop News

Την Πέμπτη 30/10/2025 αναμένεται ν’ ανακοινώσει τα ονόματα των 30 συνεργατών του, των ανθρώπων δηλαδή που σε πρώτη φάση θα στελεχώσουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του  Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Στην συνέχεια, γύρω στις 24 Νοεμβρίου αναμένεται η έκδοση του βιβλίου του, όπου εκεί θα φανεί με ποιους από τους πρώην συντρόφους του θέλει να συμπορευθεί ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δεδομένου ότι στην «Ιθάκη» υπάρχουν διάλογοι και αναφορές για πολλά πρόσωπα.

Η πρώτη φάση του rebranding του Αλέξη Τσίπρα θα ολοκληρωθεί με τις περιοδείες του πρώην πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να ακούσει και να μιλήσει με όλους τους πολίτες.

Πάντως από την Αμαλίας όπου βρίσκεται το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού δεν υπήρξε καμία αντίδραση για τα όσα συνέβησαν στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λένε κάποιοι ο πρώην πρωθυπουργός γνωρίζει πολύ καλά την δύσκολη θέση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αλλά και ο Σωκράτης Φάμελλος, όμως δεν πρόκειται για κανέναν λόγο να εμπλακεί σε μία συζήτηση με τους πρώην συντρόφους του, από την στιγμή που ο ίδιος θέλησε να κρατήσει την δική του κόκκινη γραμμή με την Κουμουνδούρου.

Επειδή ωστόσο η απόφαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ έφερε πολλές συζητήσεις σχετικά με το πως μπορεί να υπάρξει συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα τα στελέχη της Κουμουνδούρου διευκρίνιζαν ότι μιλούν  για σύγκληση απόψεων, όπως άλλωστε έχει  αναφέρει πολλές φορές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνοντας πρόταση συνεργασίας προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις.

Μάλιστα δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση ανώνυμο άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Αυγή με τίτλο «Επικοινωνιακά κόλπα» μέσα στο οποίο  αναφέρει…  «Κανείς δεν αποφάσισε κάποια αλλαγή τακτικής, κάποια υποταγή στις εξελίξεις, ούτε και ο Σωκράτης Φάμελλος είπε ή έδειξε ότι σέρνεται πίσω από τα γεγονότα ή όσα ενδεχομένως θα κάνει ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ…Η σταθερή θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και του προέδρου του είναι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, η δυνατότητα να βρουν κοινό τόπο συνεργειών. Δεν άλλαξε κάτι, δεν προστέθηκε ούτε αφαιρέθηκε». Σχολιάζοντας μάλιστα την στάση του Παύλου Πολάκη επισημαίνει ο αρθρογράφος ότι η διαφωνία Πολάκη δεν αλλάζει το κλίμα, καθώς ο βουλευτής Χανίων «εκτιμά διαφορετικά τις εξελίξεις».

Όπως είναι λογικό από την πλευρά της Κουμουνδούρου θεωρήθηκαν επιβεβλημένες οι οποίες εξηγήσεις, καθώς η εντύπωση που δημιουργήθηκε στην κοινή γνώμη είναι ότι  παρά το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ οι πρώην σύντροφοι του αναζητούν τρόπο για να ενταχθούν στο νέο εγχείρημα.

Το μέτωπο της Νέας Αριστεράς
Την ίδια στιγμή στο μέτωπο της Νέας Αριστεράς τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την προηγούμενη Πέμπτη διατυπώθηκαν δυο διαφορετικές απόψεις για το θέμα των συνεργασιών.

Από την μία είναι η πρόταση του Αλέξη Χαρίτση για συνεργασίες «χωρίς αποκλεισμούς» και χωρίς προνομιακούς συνομιλητές, που περιλαμβάνουν και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και προφανώς και το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Με αυτή την  πρόταση συντάσσονται ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Εφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Θεανώ Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη, ο Χουσείν Ζειμπέκ και ο Φερχάτ Οζγκιούρ.

 

 

 

 

Από την άλλη είναι η πρόταση του Γραμματέα της Νέας Αριστεράς Γαβρηλ Σακελλαρίδη για συνεργασία με την ριζοσπαστική αριστερά  δηλαδή το ΜέΡΑ25, το ΚΚΕ, οργανώσεις της Αριστεράς. Η πρόταση αυτή είναι απορριπτική του οποίου εγχειρήματος από τον Αλέξη Τσίπρα .

Με την θέση Σακελλαρίδη συντάσσεται η η «Ομπρέλα» και σε επίπεδο βουλευτών ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, και η Πέτη Πέρκα. Κοντά σε αυτή την προσέγγιση θεωρείται πως είναι και ο Θοδωρής Δρίτσας,  ενώ  η Σία Αναγνωστοπούλου φέρεται να ταλαντεύεται.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Το ντέρμπι που έγινε πεδίο μάχης: Πέντε συλλήψεις για τη βία στο Σαραβάλι
11:35 Από το TikTok στην Πάτρα: Το “ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ” φέρνει κουίζ, χιούμορ και γνώση στο Act
11:30 Το ΕΚΑΜΕ Αιγίου στο 4ο Φεστιβάλ Κοινωνικών Φορέων ΦΩΤΟ
11:25 Το Τόκιο στρώνει «κόκκινο χαλί» για Τραμπ: Pick-ups, χρυσά δώρα και μια νέα πρωθυπουργός σε αποστολή γοητείας
11:18 Κρήτη σε αναβρασμό: Δολοφονία 52χρονου στη γιορτή κάστανου – Φόβοι για βεντέτα στο Έλος Κισσάμου
11:13 Θεσσαλονίκη: Παρέσυρε 27χρονη και την εγκατέλειψε – Ο 19χρονος οδηγούσε μεθυσμένος
11:08 Το «Όχι» που έγινε σύμβολο ελευθερίας: Μήνυμα του Δημάρχου Αιγιαλείας Π. Ανδριόπουλου για την 28η Οκτωβρίου
11:00 Πάτρα – Αλκοόλ σε ανηλίκους: Οι έλεγχοι οδήγησαν σε δύο συλλήψεις
10:56 Αχινός: Η οδύσσεια της λύτρωσης στους δρόμους του Λονδίνου
10:53 Το «ΟΧΙ» της δικής μας εποχής
10:50 Φωτιά στο υπόγειο του Πύργου Αθηνών – Εκκενώθηκαν γραφεία ΒΙΝΤΕΟ
10:48 Πάτρα: Από τις 30/10 το BRIDGES Jazz Festival
10:45 Ο Αλέξανδρος Ρήγας θυμήθηκε τον Νίκο Σεργιανόπουλο: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»
10:41 Δένδιας: Η Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτει επαρκή δύναμη αποτροπής
10:37 Τραμπ για Πούτιν: Ανάρμοστη η ανακοίνωσή του για τη δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ
10:35 Τα «έσπασε» άνδρας σε κατάσταση αμόκ τα Λαδάδικα
10:30 Αρης Μουγκοπέτρος: Επιτυχής μία ακόμα επέμβαση στο χέρι του ΒΙΝΤΕΟ
10:26 Ανακοινώνει τους 30 πρώτους συνεργάτες του ο Τσίπρας
10:23 e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Μετά την 28η Οκτωβρίου έρχονται πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων
10:21 Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ