Ανακοινώνει τους 30 πρώτους συνεργάτες του ο Τσίπρας

Την Πέμπτη 30/10/2025 αναμένεται ν’ ανακοινώσει τα ονόματα των 30 συνεργατών του, των ανθρώπων δηλαδή που σε πρώτη φάση θα στελεχώσουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Στην συνέχεια, γύρω στις 24 Νοεμβρίου αναμένεται η έκδοση του βιβλίου του, όπου εκεί θα φανεί με ποιους από τους πρώην συντρόφους του θέλει να συμπορευθεί ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δεδομένου ότι στην «Ιθάκη» υπάρχουν διάλογοι και αναφορές για πολλά πρόσωπα.

Η πρώτη φάση του rebranding του Αλέξη Τσίπρα θα ολοκληρωθεί με τις περιοδείες του πρώην πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να ακούσει και να μιλήσει με όλους τους πολίτες.

Πάντως από την Αμαλίας όπου βρίσκεται το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού δεν υπήρξε καμία αντίδραση για τα όσα συνέβησαν στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λένε κάποιοι ο πρώην πρωθυπουργός γνωρίζει πολύ καλά την δύσκολη θέση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αλλά και ο Σωκράτης Φάμελλος, όμως δεν πρόκειται για κανέναν λόγο να εμπλακεί σε μία συζήτηση με τους πρώην συντρόφους του, από την στιγμή που ο ίδιος θέλησε να κρατήσει την δική του κόκκινη γραμμή με την Κουμουνδούρου.

Επειδή ωστόσο η απόφαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ έφερε πολλές συζητήσεις σχετικά με το πως μπορεί να υπάρξει συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα τα στελέχη της Κουμουνδούρου διευκρίνιζαν ότι μιλούν για σύγκληση απόψεων, όπως άλλωστε έχει αναφέρει πολλές φορές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνοντας πρόταση συνεργασίας προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις.

Μάλιστα δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση ανώνυμο άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Αυγή με τίτλο «Επικοινωνιακά κόλπα» μέσα στο οποίο αναφέρει… «Κανείς δεν αποφάσισε κάποια αλλαγή τακτικής, κάποια υποταγή στις εξελίξεις, ούτε και ο Σωκράτης Φάμελλος είπε ή έδειξε ότι σέρνεται πίσω από τα γεγονότα ή όσα ενδεχομένως θα κάνει ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ…Η σταθερή θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και του προέδρου του είναι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, η δυνατότητα να βρουν κοινό τόπο συνεργειών. Δεν άλλαξε κάτι, δεν προστέθηκε ούτε αφαιρέθηκε». Σχολιάζοντας μάλιστα την στάση του Παύλου Πολάκη επισημαίνει ο αρθρογράφος ότι η διαφωνία Πολάκη δεν αλλάζει το κλίμα, καθώς ο βουλευτής Χανίων «εκτιμά διαφορετικά τις εξελίξεις».

Όπως είναι λογικό από την πλευρά της Κουμουνδούρου θεωρήθηκαν επιβεβλημένες οι οποίες εξηγήσεις, καθώς η εντύπωση που δημιουργήθηκε στην κοινή γνώμη είναι ότι παρά το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ οι πρώην σύντροφοι του αναζητούν τρόπο για να ενταχθούν στο νέο εγχείρημα.

Το μέτωπο της Νέας Αριστεράς

Την ίδια στιγμή στο μέτωπο της Νέας Αριστεράς τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την προηγούμενη Πέμπτη διατυπώθηκαν δυο διαφορετικές απόψεις για το θέμα των συνεργασιών.

Από την μία είναι η πρόταση του Αλέξη Χαρίτση για συνεργασίες «χωρίς αποκλεισμούς» και χωρίς προνομιακούς συνομιλητές, που περιλαμβάνουν και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και προφανώς και το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Με αυτή την πρόταση συντάσσονται ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Εφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Θεανώ Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη, ο Χουσείν Ζειμπέκ και ο Φερχάτ Οζγκιούρ.

Από την άλλη είναι η πρόταση του Γραμματέα της Νέας Αριστεράς Γαβρηλ Σακελλαρίδη για συνεργασία με την ριζοσπαστική αριστερά δηλαδή το ΜέΡΑ25, το ΚΚΕ, οργανώσεις της Αριστεράς. Η πρόταση αυτή είναι απορριπτική του οποίου εγχειρήματος από τον Αλέξη Τσίπρα .

Με την θέση Σακελλαρίδη συντάσσεται η η «Ομπρέλα» και σε επίπεδο βουλευτών ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, και η Πέτη Πέρκα. Κοντά σε αυτή την προσέγγιση θεωρείται πως είναι και ο Θοδωρής Δρίτσας, ενώ η Σία Αναγνωστοπούλου φέρεται να ταλαντεύεται.

