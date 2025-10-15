Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των μετεγγραφών φοιτητών: Ρεκόρ έγκαιρης ολοκλήρωσης σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών και μετακινήσεων φοιτητών είναι πλέον διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής «Μετεγγραφές 2025». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησής τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης transfer.it.minedu.gov.gr

ή από τον σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, οι ενστάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, και για διάστημα 30 ημερών.

Αναλυτικά, κατά την τρέχουσα διαδικασία:

Υποβλήθηκαν 6.389 αιτήσεις στη γενική κατηγορία, εκ των οποίων 5.796 για μετεγγραφή σε αντίστοιχα τμήματα, 561 για μετεγγραφή και μετακίνηση, και 32 αποκλειστικά για μετακίνηση.

Κατατέθηκαν 90 αιτήσεις από φοιτητές της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης.

Υποβλήθηκαν 437 αιτήσεις από ειδικές κατηγορίες (άρθρο 78, ν.4692/2020).

Επίσης, 2.138 αιτήσεις αφορούσαν αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας:

4.328 φοιτητές με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια εξασφάλισαν μετεγγραφή, εκ των οποίων 4.278 στη γενική κατηγορία και 50 από τη Μουσουλμανική Μειονότητα.

437 φοιτητές εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες του νόμου.

2.121 αδέλφια φοιτητές μετεγγράφονται, ενώ 142 φοιτητές και 12 αδέλφια μετακινούνται σε τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι «για πρώτη φορά οι μετεγγραφές ολοκληρώθηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά», κάνοντας λόγο για «μια σημαντική τομή στην ανώτατη εκπαίδευση που ήρθε για να μείνει». Όπως τόνισε, ο στόχος είναι οι φοιτητές και οι οικογένειές τους να έχουν τον χρόνο να οργανώσουν έγκαιρα τη νέα τους ζωή, μειώνοντας οικονομικά βάρη και αβεβαιότητες.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, υπογράμμισε ότι η έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων «αποτελεί χειροπιαστή διευκόλυνση για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους», προσθέτοντας πως η Πολιτεία «οφείλει να λειτουργεί με σεβασμό και προνοητικότητα απέναντι στους πολίτες».

