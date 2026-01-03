Ανάλυση BBC: Τι θα συμβεί στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Η είδηση της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, μετά τα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Καράκας σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Λατινικής Αμερικής και στην ανάλυσή του το BBC προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τι θα συμβεί στη Βενεζουέλα την επόμενη ημέρα.

Το βρετανικό Μέσο σημειώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε μια τόσο άμεση παρέμβαση στην περιοχή από το 1989, όταν εισέβαλαν στον Παναμά για να ανατρέψουν τον τότε στρατιωτικό ηγέτη, Μανουέλ Νοριέγκα.

Η απομάκρυνση του Μαδούρο από τη Βενεζουέλα, όπως υποστηρίζει ο Τραμπ, θα εκληφθεί ως μια τεράστια νίκη για τα πιο «σκληροπυρηνικά» στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης — ορισμένα εκ των οποίων έχουν υποστηρίξει ανοιχτά την ανάγκη αλλαγής καθεστώτος.

Υπενθυμίζεται ότι:

Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Μαδούρο ως επικεφαλής μιας εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, κατηγορία την οποία ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Η Ουάσιγκτον δεν τον αναγνωρίζει ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας, θεωρώντας πως οι εκλογές του 2024 δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες.

Από την πλευρά του, το Καράκας κατηγορεί διαχρονικά τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να υφαρπάξουν τα επικερδή πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, τα οποία θεωρούνται τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα

Αυτό που παραμένει πραγματικά ασαφές είναι το τι μέλλει γενέσθαι στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, εφόσον έρθει η πτώση του Μαδούρο.

Οι υποστηρικτές της αμερικανικής επέμβασης ισχυρίζονται ότι αυτή η εξέλιξη θα ανοίξει τον δρόμο στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας για να αναλάβει την εξουσία, υπό την ηγεσία της κατόχου του Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ή του υποψηφίου της αντιπολίτευσης το 2024, Εδμούνδο Γκονζάλες.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση δεν θα είναι τόσο απλή καθώς στην εξίσωση μπαίνει ο στρατός, αλλά και ο κίνδυνος της αποσταθεροποίησης.

Ο στρατός και οι παραστρατιωτικοί στη Βενεζουέλα παραμένουν πιστοί στον Μαδούρο, και ακόμη και ορισμένοι επικριτές του Μαδούρο φοβόντουσαν ότι η άμεση παρέμβαση των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της χώρας.

Είναι βέβαιο πως μετά την είδηση της σύλληψης του Μαδούρο, πολλοί στενοί του σύμμαχοι θα ανησυχούν πλέον σοβαρά για το δικό τους μέλλον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



