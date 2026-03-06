Ανάμεικτος ο καιρός σήμερα Παρασκευή 6/3, πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα και τις άλλες περιοχές

Μεικτή η εικόνα του καιρού σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, με ηλιοφάνεια σε πολλές περιοχές αλλά και τοπικές βροχές κυρίως στο Αιγαίο και σε ορισμένα ηπειρωτικά τμήματα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), θα επικρατήσουν γενικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα πυκνώνουν. Ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά, ενώ το απόγευμα τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν στη δυτική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας.

Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια, με σχηματισμό ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά και από βόρειες στα ανατολικά, με ένταση 3-5 μποφόρ. Από το απόγευμα, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά στα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σταθερά επίπεδα, φτάνοντας τους 15-17 °C στα βόρεια και τους 18-19 °C στην υπόλοιπη χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στη Θράκη. Άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ, από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία από 4 έως 17 °C (στη δυτική Μακεδονία 2-3 °C χαμηλότερη).

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος – δυτική Στερεά -δυτική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν γρήγορα, με λίγες τοπικές βροχές το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 3-5, τοπικά 6 μποφόρ στα νότια από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 7 έως 19 °C (Ηπειρώτικο εσωτερικό 3-4 °C χαμηλότερη).

Θεσσαλία – ανατολική Στερεά – Εύβοια – ανατολική Πελοπόννησος: Στη Θεσσαλία γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες σε Εύβοια και ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 19 °C.

Κυκλάδες – Κρήτη; Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν γρήγορα. Άνεμοι βόρειοι 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 18 °C.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες νωρίς το πρωί, που γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα ανοίξει ο καιρός. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3-6 μποφόρ βαθμιαία. Θερμοκρασία από 11 έως 19 °C (βόρεια 2-3 °C χαμηλότερη).

Αττική: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ (ανατολικά τοπικά 5). Θερμοκρασία από 9 έως 19 °C.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία από 7 έως 17 °C.

Πάτρα: Καλές συνθήκες με ηλιοφάνεια και διαστήματα συννεφιάς, άνεμοι έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 19 °C.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο 7/3

Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια και Σποράδες μέχρι το απόγευμα. Αίθριος στις υπόλοιπες περιοχές με πρόσκαιρες νεφώσεις δυτικά και Κρήτη. Περιορισμένη ορατότητα βράδυ-βράδυ στα κεντρικά-βόρεια. Άνεμοι ανατολικοί-βόρειοι 3-6, νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία μικρή πτώση στα βόρεια (13-15 °C), 16-19 °C αλλού.

Την Κυριακή 8/3

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη. Ασθενείς βροχές κυρίως Θεσσαλία. Περιορισμένη ορατότητα πρωί-βράδυ ηπειρωτικά. Άνεμοι ανατολικοί-βόρειοι 3-7 μποφόρ Αιγαίο. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 9/3 και Τρίτη 10/3

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως ανατολικά, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη (Δευτέρα), Εύβοια-Κρήτη (Τρίτη). Άνεμοι ανατολικοί-βόρειοι 3-7 μποφόρ Αιγαίο. Θερμοκρασία μικρή πτώση Δευτέρα, σταθερή Τρίτη

