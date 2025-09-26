Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Πότε τοποθετούνται και ξεκινούν εργασία

Το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε τον πίνακα με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2025-2026. Οι προσληφθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από Τετάρτη 1 έως Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.

Συνολικά προσλαμβάνονται 1.556 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου, κατανεμημένα ως εξής:

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ): 352

352 Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη): 824

824 Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ): 270

270 Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ: 60

60 Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ: 50

Περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικασία τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας είναι διαθέσιμες στο site του υπουργείου Παιδείας.

