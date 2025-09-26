Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Πότε τοποθετούνται και ξεκινούν εργασία

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Πότε τοποθετούνται και ξεκινούν εργασία
26 Σεπ. 2025 10:09
Pelop News

Το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε τον πίνακα με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2025-2026. Οι προσληφθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από Τετάρτη 1 έως Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.

Συνολικά προσλαμβάνονται 1.556 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου, κατανεμημένα ως εξής:

  • Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ): 352
  • Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη): 824
  • Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ): 270
  • Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ: 60
  • Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ: 50

Περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικασία τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας είναι διαθέσιμες στο site του υπουργείου Παιδείας. 
