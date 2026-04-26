Αναψαν τσιγάρο στο «Νήσος Σάμος» και άρχισε να τρέχει παντού νερό με δύναμη!

Σκηνές πανικού το βράδυ της Παρασκευής κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη στο πλοίο «Νήσος Σάμος».

Όπως αναφέρει το kalloninews.gr, επιβάτες Ρομά άναψαν τσιγάρο ενώ βρίσκονταν στο εσωτερικό του πλοίου με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης και να εκτοξευθεί νερό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους άλλους επιβάτες.

Σημειώνεται ότι από το νερό που έπεσε από το σύστημα πυρόσβεσης προκάλεσαν ζημιές στο πλοίο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



