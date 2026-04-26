Αναψαν τσιγάρο στο «Νήσος Σάμος» και άρχισε να τρέχει παντού νερό με δύναμη!

26 Απρ. 2026 17:05
Pelop News

Σκηνές πανικού το βράδυ της Παρασκευής κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη στο πλοίο «Νήσος Σάμος».

Όπως αναφέρει το kalloninews.gr, επιβάτες Ρομά άναψαν τσιγάρο ενώ βρίσκονταν στο εσωτερικό του πλοίου με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης και να εκτοξευθεί νερό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους άλλους επιβάτες.

Σημειώνεται ότι από το νερό που έπεσε από το σύστημα πυρόσβεσης προκάλεσαν ζημιές στο πλοίο.

