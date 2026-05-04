Ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες: Μπαίνει όριο στο χρέος από δάνεια και κάρτες – Αναλυτικά παραδείγματα

Σημαντική παρέμβαση στο πεδίο του ιδιωτικού δανεισμού ετοιμάζει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να βάλει όριο στις υπέρογκες επιβαρύνσεις που συσσωρεύονται σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα αφορά κάθε μορφή χρηματοδότησης χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις έως 100.000 ευρώ και θα θεσπίζει πλαφόν στην τελική προσαύξηση του χρέους, ώστε το συνολικό ποσό αποπληρωμής να μην ξεφεύγει ανεξέλεγκτα σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο.

Η ρύθμιση έρχεται να αγγίξει μια πολύ μεγάλη κατηγορία πολιτών, καθώς αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, κάρτες και γενικά δανειακά προϊόντα χωρίς υποθήκη ή άλλη εμπράγματη εξασφάλιση. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει αναφέρει ότι το πλαφόν θα κινείται από 30% έως 50% πάνω από το ποσό που δανείστηκε ο καταναλωτής, ενώ η εφαρμογή του μέτρου δεν θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα και, με βάση τις μέχρι τώρα δημόσιες τοποθετήσεις, το νέο καθεστώς αναμένεται να ισχύσει από τον Νοέμβριο.

Διαβάστε επίσης: Φορολογικά πρόστιμα: «Κούρεμα» έως 80% και απαλλαγές για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Τι αλλάζει για τον δανειολήπτη

Στον πυρήνα του νέου πλαισίου μπαίνει ένα ξεκάθαρο όριο στο πόσο μπορεί να φτάσει συνολικά η οφειλή από τόκους, έξοδα και προμήθειες. Μαζί με αυτό, το νομοσχέδιο προβλέπει υποχρεωτικά καθαρότερη ενημέρωση του καταναλωτή, περιορισμό των καταχρηστικών πρακτικών και των λεγόμενων «ψιλών γραμμάτων», δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες, αλλά και δυνατότητα ανθρώπινης επικοινωνίας με τον πάροχο όταν η σύμβαση συνάπτεται μέσω εφαρμογών ή ψηφιακών καναλιών.

Η παρέμβαση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή τα επιτόκια σε καταναλωτικά δάνεια και κάρτες κινούνται σήμερα περίπου από 9% έως 15%, ενώ στο τέλος Μαρτίου 2026 το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα βρισκόταν στα 8,5 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών που αναπαράγονται ευρέως στον οικονομικό Τύπο, μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 περίπου 94.000 δανειολήπτες έλαβαν καταναλωτικά δάνεια συνολικού ύψους 385 εκατ. ευρώ.

Τα παραδείγματα που δείχνουν τι σημαίνει το πλαφόν

Το μέτρο γίνεται πιο κατανοητό μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Σε δάνειο 15.000 ευρώ, αν τελικά εφαρμοστεί πλαφόν 40%, ο δανειολήπτης δεν θα μπορεί στο τέλος της περιόδου να έχει πληρώσει πάνω από 19.500 ευρώ συνολικά, μαζί με τόκους, έξοδα και προμήθειες. Δηλαδή, όσο και αν «τρέξουν» οι χρεώσεις, το τελικό ποσό θα σταματά εκεί.

Ακόμη πιο καθαρό είναι το παράδειγμα με αρχικό δάνειο 10.000 ευρώ και επιτόκιο 10%.

Τον πρώτο χρόνο οι τόκοι είναι 1.000 ευρώ και το υπόλοιπο ανεβαίνει στις 11.000 ευρώ.

Τον δεύτερο χρόνο το νέο αυτό υπόλοιπο τοκίζεται ξανά με 10%, άρα προστίθενται 1.100 ευρώ και η οφειλή φτάνει τις 12.100 ευρώ.

Τον τρίτο χρόνο, με την ίδια λογική, το ποσό ανεβαίνει στις 13.310 ευρώ.

Αν στο συγκεκριμένο παράδειγμα ίσχυε πλαφόν 30%, τότε το συνολικό χρέος, μαζί με τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις, δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 13.000 ευρώ. Εκεί ακριβώς φαίνεται η πρακτική αξία της ρύθμισης, αφού μπαίνει «κόφτης» πριν το χρέος ξεφύγει.

Το ίδιο ισχύει και για μεγαλύτερα ποσά. Για αρχικό δάνειο 10.000 ευρώ, με πλαφόν 30% έως 50%, η μέγιστη επιβάρυνση θα κυμαίνεται από 3.000 έως 5.000 ευρώ, άρα η ανώτατη συνολική οφειλή θα φτάνει έως τις 15.000 ευρώ. Για δάνειο 50.000 ευρώ, το τελικό χρέος δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τις 65.000 ευρώ αν ισχύσει πλαφόν 30% ή τις 75.000 ευρώ αν ισχύσει πλαφόν 50%. Με απλά λόγια, από ένα σημείο και μετά η τράπεζα ή ο πάροχος δεν θα μπορεί να συνεχίσει να «φουσκώνει» την οφειλή πάνω από αυτό το όριο.

Τι επιδιώκει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση συνδέει τη ρύθμιση με την ενσωμάτωση δύο ευρωπαϊκών οδηγιών, αλλά υποστηρίζει ότι δίνει και «εθνικό περιεχόμενο» στο νέο πλαίσιο, ακριβώς επειδή στην ελληνική αγορά το πρόβλημα των χρεώσεων και της ελλιπούς ενημέρωσης έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ο στόχος είναι να προστατευθούν οι καταναλωτές από υπερδανεισμό και αδιαφανείς όρους, αλλά και να πιεστεί συνολικά η αγορά προς χαμηλότερες χρεώσεις, ώστε τα προσφερόμενα προϊόντα να μη συγκρούονται με το ανώτατο όριο που θα τεθεί.

Το πραγματικό βάρος της ρύθμισης είναι ότι αφορά ανθρώπους που μέχρι σήμερα μπορούσαν να δουν ένα σχετικά μικρό δάνειο να διογκώνεται σταδιακά σε πολύ μεγαλύτερη υποχρέωση, μόνο και μόνο από τόκους, προμήθειες και σωρευτικές επιβαρύνσεις. Γι’ αυτό και το νομοσχέδιο, αν κατατεθεί όπως έχει περιγραφεί έως τώρα, αναμένεται να απασχολήσει πολύ έντονα χιλιάδες δανειολήπτες, αλλά και τις ίδιες τις τράπεζες, που θα χρειαστεί να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στο νέο πλαίσιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



