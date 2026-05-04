Νέο πλαίσιο για τα φορολογικά πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται στη Βουλή, με μειώσεις που φτάνουν έως και το 80%, αλλά και πλήρη απαλλαγή σε αρκετές περιπτώσεις.

Οι αλλαγές έχουν αναδρομική ισχύ από τις 19 Απριλίου 2024 και επηρεάζουν τόσο εκκρεμείς υποθέσεις όσο και ήδη βεβαιωμένες οφειλές.

Στην πράξη, το νέο ποινολόγιο περιορίζει τις επιβαρύνσεις όταν δεν προκύπτει φόρος προς πληρωμή, βάζει σαφές όριο απαλλαγής για μικρά ποσά και καταργεί πλήρως τα πρόστιμα για δηλώσεις που αφορούν ανήλικους.

Φορολογικά πρόστιμα: Τι αλλάζει στις εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ

Με τις νέες ρυθμίσεις, τα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ μειώνονται σημαντικά.

Τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ περιορίζονται πλέον στα 100 ευρώ, καθώς στις συγκεκριμένες δηλώσεις δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή.

Η διάταξη εφαρμόζεται αναδρομικά για παραβάσεις από τις 19 Απριλίου 2024 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι πράξεις επιβολής προστίμων που έχουν εκδοθεί από τη συγκεκριμένη ημερομηνία ακυρώνονται ή τροποποιούνται.

Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί διαγράφονται ή συμψηφίζονται με άλλες φορολογικές οφειλές. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες οφειλές, προβλέπεται επιστροφή των χρημάτων.

Όριο απαλλαγής για μικρά ποσά

Το πολυνομοσχέδιο θεσπίζει και σαφές όριο απαλλαγής για δηλώσεις με μικρά ποσά φόρου.

Δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, όταν το ποσό που προκύπτει δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Η ίδια λογική ισχύει και για δηλώσεις εισοδήματος ή άλλες επιβαρύνσεις χαμηλού ποσού. Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να περιορίσει δυσανάλογες επιβαρύνσεις για μικρές φορολογικές υποχρεώσεις.

Τι ισχύει όταν δεν προκύπτει φόρος

Το νέο ποινολόγιο ξεκαθαρίζει ότι όπου δεν προκύπτει φόρος προς πληρωμή, το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ για κάθε παράβαση.

Η ρύθμιση αφορά μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, δηλαδή Ε9.

Στην περίπτωση που υποβάλλονται πολλαπλές δηλώσεις Ε9 για περισσότερα έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές.

Παράλληλα, δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται μηχανογραφικά.

Πότε παραμένουν τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ

Τα υψηλότερα πρόστιμα δεν καταργούνται πλήρως.

Πρόστιμο 250 ευρώ για φορολογούμενους με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία θα συνεχίσει να επιβάλλεται όταν από τη δήλωση προκύπτει φόρος προς πληρωμή.

Τα ίδια πρόστιμα διατηρούνται και σε περιπτώσεις όπου δεν υποβάλλονται δηλώσεις ή δεν παρέχονται στοιχεία μετά από αίτημα της φορολογικής διοίκησης.

Με άλλα λόγια, το αυστηρότερο πλαίσιο παραμένει για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει ουσιαστική φορολογική παράβαση ή ποσό προς καταβολή.

Χωρίς πρόστιμο τροποποιητικές δηλώσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Χωρίς πρόστιμο θα μπορούν να υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων, εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Επιπλέον, απαλλαγή προβλέπεται για δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ.

Η απαλλαγή καλύπτει τόσο αρχικές όσο και τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων. Ισχύει επίσης για έμμεσους φόρους, με εξαίρεση τον ΦΠΑ και τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

Τι προβλέπεται για δηλώσεις ανηλίκων

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις δηλώσεις που αφορούν ανήλικους.

Με τις νέες διατάξεις, δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο είτε πρόκειται για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου είτε για εισοδήματα ανηλίκου που δηλώνονται από τον γονέα.

Η απαλλαγή καλύπτει και περιπτώσεις όπου η φορολογική υποχρέωση ανάγεται σε έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος ήταν ανήλικος.

Η ρύθμιση βάζει τέλος σε επιβαρύνσεις που μπορούσαν να προκύψουν για φορολογικές εκκρεμότητες ανηλίκων, ακόμη και όταν δεν υπήρχε ουσιαστική φορολογική επιβάρυνση.

Αναδρομικές διαγραφές, συμψηφισμοί και επιστροφές

Επειδή οι αλλαγές ισχύουν αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024, επηρεάζουν και υποθέσεις στις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμων.

Οι πράξεις αυτές θα ακυρώνονται ή θα τροποποιούνται, όπου εμπίπτουν στις νέες ρυθμίσεις.

Αν ο φορολογούμενος έχει ήδη πληρώσει πρόστιμο που πλέον μειώνεται ή καταργείται, το ποσό θα διαγράφεται ή θα συμψηφίζεται με άλλες οφειλές.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές, το ποσό θα επιστρέφεται.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές για επαγγελματίες και φορολογούμενους

Οι νέες ρυθμίσεις μειώνουν κυρίως το βάρος για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και φορολογούμενους που είχαν επιβαρυνθεί με υψηλά πρόστιμα για δηλώσεις χωρίς ουσιαστικό φόρο.

Το βασικό μήνυμα του νέου πλαισίου είναι ότι η ποινή πρέπει να συνδέεται με τη βαρύτητα της παράβασης. Όταν δεν υπάρχει φόρος προς καταβολή ή όταν το ποσό είναι πολύ μικρό, το πρόστιμο είτε περιορίζεται είτε καταργείται.

Αντίθετα, όταν υπάρχει φόρος προς πληρωμή ή μη συμμόρφωση απέναντι σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης, τα υψηλότερα πρόστιμα παραμένουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



