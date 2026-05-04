Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού σε τράπεζα – 67χρονος απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί

Ακόμη ένα ανησυχητικό περιστατικό σε χώρο εξυπηρέτησης πολιτών σημειώθηκε αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 67χρονος άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε τραπεζικό κατάστημα και να απειλούσε τους εργαζόμενους κρατώντας σφυρί.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου, περίπου στις 11:30, σε τράπεζα που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας

Η παρουσία του άνδρα και η συμπεριφορά του μέσα στο κατάστημα προκάλεσαν αναστάτωση, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα η Αστυνομία.

Διαβάστε επίσης: Σύμη: Συναγερμός για έξι ιταλικά αλιευτικά δίπλα στο νησί – Στο σημείο το Λιμενικό

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην προσαγωγή του 67χρονου, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.

Εξετάζονται οι συνθήκες και η ψυχική του κατάσταση

Οι Αρχές ερευνούν πλέον τι ακριβώς προηγήθηκε και πώς εξελίχθηκε το επεισόδιο μέσα στην τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η ψυχική κατάσταση του 67χρονου.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επεισοδίων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε υπηρεσίες και χώρους συναλλαγής με πολίτες, εντείνοντας τον προβληματισμό για την ασφάλεια εργαζομένων και κοινού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



