Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού σε τράπεζα – 67χρονος απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί

Νέο σοβαρό περιστατικό αναστάτωσης σε δημόσιο χώρο καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 67χρονος μπήκε σε τράπεζα στο κέντρο της πόλης και φέρεται να απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας.

04 Μάι. 2026 13:59
Ακόμη ένα ανησυχητικό περιστατικό σε χώρο εξυπηρέτησης πολιτών σημειώθηκε αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 67χρονος άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε τραπεζικό κατάστημα και να απειλούσε τους εργαζόμενους κρατώντας σφυρί.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου, περίπου στις 11:30, σε τράπεζα που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας

Η παρουσία του άνδρα και η συμπεριφορά του μέσα στο κατάστημα προκάλεσαν αναστάτωση, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα η Αστυνομία.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην προσαγωγή του 67χρονου, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.

Εξετάζονται οι συνθήκες και η ψυχική του κατάσταση

Οι Αρχές ερευνούν πλέον τι ακριβώς προηγήθηκε και πώς εξελίχθηκε το επεισόδιο μέσα στην τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η ψυχική κατάσταση του 67χρονου.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επεισοδίων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε υπηρεσίες και χώρους συναλλαγής με πολίτες, εντείνοντας τον προβληματισμό για την ασφάλεια εργαζομένων και κοινού.

