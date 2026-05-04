Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση-φωτιά και βάζει στο κάδρο τον Μητσοτάκη

Μετωπική πολιτική σύγκρουση ανοίγει ξανά η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς το ΠΑΣΟΚ προχωρά σε πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ζητώντας να διερευνηθούν οι χειρισμοί γύρω από το Predator, η στάση της ΕΥΠ, αλλά και τυχόν ευθύνες του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προαναγγείλει δημόσια την πρωτοβουλία του κόμματός του μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο.

Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση-φωτιά και βάζει στο κάδρο τον Μητσοτάκη
04 Μάι. 2026 14:32
Pelop News

Νέα σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η υπόθεση των υποκλοπών, μετά την κατάθεση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητά πλήρη διερεύνηση όχι μόνο της χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator στην Ελλάδα, αλλά και της ενδεχόμενης εμπλοκής της ΕΥΠ, της χειραγώγησης της πρώτης κοινοβουλευτικής έρευνας και, κυρίως, της πιθανής γνώσης ή ευθύνης του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της δημόσιας εξαγγελίας του Νίκου Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία μετά την απόφαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο.

Στην πρότασή του, το ΠΑΣΟΚ τοποθετεί στο επίκεντρο τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του Predator στην ελληνική επικράτεια, κάνοντας αναφορά σε 87 επαληθευμένες στοχεύσεις φυσικών προσώπων. Παράλληλα, ζητά να εξεταστεί αν και σε ποιο βαθμό η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών συνδέεται με πράξεις παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και αν υπήρξε μεθόδευση για την υπονόμευση της Εξεταστικής Επιτροπής που είχε συσταθεί το 2022.

Τα έξι ερωτήματα που βάζει στο τραπέζι το ΠΑΣΟΚ

Η πρόταση ζητά να διερευνηθούν έξι βασικά σημεία, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες. Πρώτο και κεντρικό ερώτημα είναι αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ, μέσω του ΚΕΤΥΑΚ ή όχι, ή από άλλα κρατικά παρακλάδια, καθώς και ποια πρόσωπα το παρήγγειλαν, το επέβλεψαν, το γνώριζαν ή συμμετείχαν στην έγκρισή του.

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ ζητά να διερευνηθεί πώς χρηματοδοτήθηκε αυτή η χρήση και ποιες ομάδες συνεργάστηκαν με τα πρόσωπα που έχουν ήδη καταδικαστεί ή κατονομαστεί ως εμπλεκόμενα. Επίσης, θέτει το ερώτημα ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται αυτό σήμερα. Παράλληλα, ζητά να αποσαφηνιστεί ποιοι από τους στόχους του Predator δεν έχουν μέχρι στιγμής συνεργαστεί με τη Δικαιοσύνη, σε ποιες χρονικές στιγμές παρακολουθήθηκαν και σε ποιες περιπτώσεις υπήρξε απόπειρα που δεν ολοκληρώθηκε.

Το πέμπτο ερώτημα αφορά όσους ενδεχομένως μεθόδευσαν, κατά το ΠΑΣΟΚ, τη συγκάλυψη και την εξουδετέρωση της πρώτης κοινοβουλευτικής έρευνας. Και το έκτο, που είναι και το πιο βαρύ πολιτικά, ζητά να διερευνηθεί αν όλα τα παραπάνω τελούσαν σε γνώση, έγκριση ή συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το πολιτικό βάρος της νέας πρωτοβουλίας

Η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση επειδή έρχεται αμέσως μετά τη νέα σύγκρουση που προκάλεσε η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο τη δικογραφία των υποκλοπών. Στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει πριν λίγες ημέρες, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε μιλήσει για νέα απαξίωση του κράτους δικαίου και είχε προαναγγείλει πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή, καλώντας μάλιστα και τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

Με αυτά τα δεδομένα, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν συνιστά απλώς μια ακόμα κοινοβουλευτική κίνηση. Συνιστά ευθεία πολιτική βολή κατά του Μεγάρου Μαξίμου και ταυτόχρονα προσπάθεια να επανέλθει στο προσκήνιο μια υπόθεση που η κυβέρνηση θεωρεί λήξασα, αλλά η αντιπολίτευση επιμένει ότι αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας και της λογοδοσίας. Το αν αυτή η νέα πρωτοβουλία θα συγκεντρώσει τις απαραίτητες πολιτικές στηρίξεις και αν θα οδηγήσει σε νέα κοινοβουλευτική αναμέτρηση υψηλής έντασης, είναι το επόμενο μεγάλο ερώτημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:13 Σοβαρά προβλήματα για τη Μονακό πριν το Game 3 με τον Ολυμπιακό – Εκτός ο Ντιάλο
15:08 Η θέληση του Καβουσανού και τα δυνατά φιλικά του ΝΟΠ
15:00 Πάτρα: Δύσκολη εξίσωση το τρίτο δημοτικό κοιμητήριο – Στενεύουν τα περιθώρια
14:56 Μητσοτάκης σε ΕΕ: Πιέζει για ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7 και κοινό ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας
14:51 Πάτρα: Η έκθεση «Τυπογραφίας ίχνη» άνοιξε έναν ζωντανό διάλογο για μνήμη, τέχνη και πόλη
14:42 Πετρέλαιο: Άλμα έως 5% μετά τον ιρανικό ισχυρισμό για πλήγμα σε αμερικανικό πολεμικό
14:36 Πάτρα: Περιήγηση στα αθέατα μνημεία της ρωμαϊκής πόλης στην Άνω Πόλη
14:32 Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση-φωτιά και βάζει στο κάδρο τον Μητσοτάκη
14:27 Γεωργιάδης για Καραμανλή: «Είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται πρόσκληση» – Αιχμές για Σαμαρά
14:17 Πάτρα: Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσιάζει τον «Καθαρμό» στο «Κωστής Παλαμάς»
14:10 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
14:04 Χαλκιδική: Εισέβαλε σε σπίτι με μαχαίρι και μακέλεψε οικογένεια επειδή τους πέρασε για Ρώσους
14:00 Αιγιάλεια 2028: Μπέσκος και Μπούνιας ανοίγουν το παιχνίδι για τον Δήμο – Επιβεβαιώνουν πλήρως το δημοσίευμα της «Π»
13:59 Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού σε τράπεζα – 67χρονος απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί
13:50 Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς
13:44 Πάτρα: Στις 8 Μαΐου ανοίγει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθητείας
13:40 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυραύλους, διαψεύδουν οι ΗΠΑ
13:36 Ιόνια Οδός: Κλείνει λωρίδα έως τον Σεπτέμβριο στο ρεύμα προς Αντίρριο – Πώς θα κινούνται οι οδηγοί
13:31 Στενά του Ορμούζ: Νέος χάρτης από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Το Ιράν απειλεί ανοικτά τις ΗΠΑ
13:26 Πάτρα: Open Street Latin Party στο κέντρο με live, dj set και δωρεάν είσοδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ