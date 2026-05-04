Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση-φωτιά και βάζει στο κάδρο τον Μητσοτάκη

Νέα σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η υπόθεση των υποκλοπών, μετά την κατάθεση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητά πλήρη διερεύνηση όχι μόνο της χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator στην Ελλάδα, αλλά και της ενδεχόμενης εμπλοκής της ΕΥΠ, της χειραγώγησης της πρώτης κοινοβουλευτικής έρευνας και, κυρίως, της πιθανής γνώσης ή ευθύνης του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της δημόσιας εξαγγελίας του Νίκου Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία μετά την απόφαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο.

Στην πρότασή του, το ΠΑΣΟΚ τοποθετεί στο επίκεντρο τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του Predator στην ελληνική επικράτεια, κάνοντας αναφορά σε 87 επαληθευμένες στοχεύσεις φυσικών προσώπων. Παράλληλα, ζητά να εξεταστεί αν και σε ποιο βαθμό η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών συνδέεται με πράξεις παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και αν υπήρξε μεθόδευση για την υπονόμευση της Εξεταστικής Επιτροπής που είχε συσταθεί το 2022.

Τα έξι ερωτήματα που βάζει στο τραπέζι το ΠΑΣΟΚ

Η πρόταση ζητά να διερευνηθούν έξι βασικά σημεία, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες. Πρώτο και κεντρικό ερώτημα είναι αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ, μέσω του ΚΕΤΥΑΚ ή όχι, ή από άλλα κρατικά παρακλάδια, καθώς και ποια πρόσωπα το παρήγγειλαν, το επέβλεψαν, το γνώριζαν ή συμμετείχαν στην έγκρισή του.

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ ζητά να διερευνηθεί πώς χρηματοδοτήθηκε αυτή η χρήση και ποιες ομάδες συνεργάστηκαν με τα πρόσωπα που έχουν ήδη καταδικαστεί ή κατονομαστεί ως εμπλεκόμενα. Επίσης, θέτει το ερώτημα ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται αυτό σήμερα. Παράλληλα, ζητά να αποσαφηνιστεί ποιοι από τους στόχους του Predator δεν έχουν μέχρι στιγμής συνεργαστεί με τη Δικαιοσύνη, σε ποιες χρονικές στιγμές παρακολουθήθηκαν και σε ποιες περιπτώσεις υπήρξε απόπειρα που δεν ολοκληρώθηκε.

Το πέμπτο ερώτημα αφορά όσους ενδεχομένως μεθόδευσαν, κατά το ΠΑΣΟΚ, τη συγκάλυψη και την εξουδετέρωση της πρώτης κοινοβουλευτικής έρευνας. Και το έκτο, που είναι και το πιο βαρύ πολιτικά, ζητά να διερευνηθεί αν όλα τα παραπάνω τελούσαν σε γνώση, έγκριση ή συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το πολιτικό βάρος της νέας πρωτοβουλίας

Η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση επειδή έρχεται αμέσως μετά τη νέα σύγκρουση που προκάλεσε η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο τη δικογραφία των υποκλοπών. Στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει πριν λίγες ημέρες, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε μιλήσει για νέα απαξίωση του κράτους δικαίου και είχε προαναγγείλει πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή, καλώντας μάλιστα και τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

Με αυτά τα δεδομένα, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν συνιστά απλώς μια ακόμα κοινοβουλευτική κίνηση. Συνιστά ευθεία πολιτική βολή κατά του Μεγάρου Μαξίμου και ταυτόχρονα προσπάθεια να επανέλθει στο προσκήνιο μια υπόθεση που η κυβέρνηση θεωρεί λήξασα, αλλά η αντιπολίτευση επιμένει ότι αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας και της λογοδοσίας. Το αν αυτή η νέα πρωτοβουλία θα συγκεντρώσει τις απαραίτητες πολιτικές στηρίξεις και αν θα οδηγήσει σε νέα κοινοβουλευτική αναμέτρηση υψηλής έντασης, είναι το επόμενο μεγάλο ερώτημα.

