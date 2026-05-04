Γεωργιάδης για Καραμανλή: «Είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται πρόσκληση» – Αιχμές για Σαμαρά

Καθαρό πολιτικό στίγμα για τη θέση του Κώστα Καραμανλή μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και σαφείς αποστάσεις από τον Αντώνη Σαμαρά, έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το προσεχές συνέδριο της ΝΔ και τα εσωκομματικά μηνύματα που αυτό εκπέμπει. Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι για τον πρώην πρωθυπουργό δεν τίθεται καν ζήτημα πρόσκλησης, καθώς, όπως είπε, «ο κ. Καραμανλής είναι η ΝΔ».

Η φράση αυτή αποτυπώνει το πολιτικό βάρος που εξακολουθεί να έχει ο Κώστας Καραμανλής για τη γαλάζια παράταξη, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τονίζει ότι στο πρόσωπό του υπάρχει μόνο «σεβασμός και αγάπη» και να σημειώνει πως «είναι το σπίτι του η Νέα Δημοκρατία». Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να κλείσει κάθε συζήτηση περί ειδικής διαχείρισης ή ανάγκης γεφύρωσης, παρουσιάζοντας τον πρώην πρωθυπουργό ως οργανικό και αυτονόητο κομμάτι της παράταξης.

Διαχωρισμός με Σαμαρά και αιχμηρό μήνυμα

Εντελώς διαφορετικός ήταν ο τόνος του για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι σήμερα μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις του είναι, όπως είπε, «πολύ αρνητικές για τον κ. Μητσοτάκη». Πρόσθεσε ακόμη ότι ο κ. Σαμαράς επέλεξε να συγκρουστεί με τον πρωθυπουργό, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να του υποδείξει ο ίδιος τι πρέπει να κάνει. Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε ότι είναι λυπηρό να μην είναι όλοι μαζί.

Η τοποθέτηση αυτή έχει ξεκάθαρο πολιτικό βάρος, καθώς αποτυπώνει τη διαχωριστική γραμμή που επιχειρεί να τραβήξει το κυβερνητικό στρατόπεδο ανάμεσα στον Καραμανλή, που αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο τμήμα της κομματικής ταυτότητας, και στον Σαμαρά, ο οποίος περιγράφεται πλέον ως πρόσωπο που έχει επιλέξει τη σύγκρουση με την ηγεσία.

«Δεν με ενοχλεί να μιλούν οι βουλευτές»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το εσωτερικό κλίμα στη ΝΔ, ειδικά με φόντο τις παρεμβάσεις βουλευτών και τις διαφορετικές τοποθετήσεις που ακούγονται δημόσια. Όπως είπε, δεν τον ενοχλεί να μιλούν οι βουλευτές, τονίζοντας πως δεν ζούμε σε «σταλινικό κράτος» και ότι οι βουλευτές έχουν δικαίωμα να εκφράζονται, ακόμη κι όταν δεν λένε μόνο ευχάριστα πράγματα. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί εσωκομματικού μετώπου με αφορμή τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Με αυτή τη γραμμή επιχείρησε να στείλει μήνυμα εσωκομματικής αποσυμπίεσης, σε μια περίοδο όπου η ΝΔ μετρά ήδη επτά χρόνια διακυβέρνησης και η συζήτηση για φθορά, γκρίνια και εσωτερικές ισορροπίες επανέρχεται όλο και πιο συχνά.

Υπεράσπιση του επιτελικού κράτους και αιχμές για υποκλοπές

Στη συνέντευξή του, ο υπουργός Υγείας υπερασπίστηκε και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, λέγοντας ότι πρόκειται για μια διοικητική δομή με σαφή ιεραρχία, η οποία επιτρέπει ταχύτερες αποφάσεις και καλύτερο συντονισμό. Τόνισε ότι δεν αισθάνεται «καπελωμένος» και ότι ασκεί την πολιτική που θέλει, προσθέτοντας πάντως ότι κάθε κυβερνητικό μοντέλο έχει και αρνητικές πλευρές, τις οποίες αξιολογεί ο πρωθυπουργός.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για το θέμα των υποκλοπών, υπερασπιζόμενος την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί θεσμικής εκτροπής. Στο ίδιο πλαίσιο επιτέθηκε και στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, χαρακτηρίζοντάς τον «απαράδεκτο», ενώ επέμεινε ότι το θέμα έχει ήδη κριθεί δικαστικά.

Παρεμβάσεις για Υγεία, ακρίβεια και τετραήμερη εργασία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης άγγιξε και ζητήματα της επικαιρότητας, από τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ μέχρι την ακρίβεια και την πρόταση για τετραήμερη εργασία. Για την Υγεία παραδέχθηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους νοσηλευτές σε όλο το ΕΣΥ και προανήγγειλε νέα προκήρυξη, ενώ ανέφερε ότι στις 12 Μαΐου θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το πώς το σύστημα θα γίνει πιο ελκυστικό για τους επαγγελματίες υγείας.

Στο πεδίο της οικονομίας, υποστήριξε ότι η μεσαία τάξη είχε το 2025 το υψηλότερο εισόδημα από το 2008 σε αποπληθωρισμένους όρους, ενώ για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί τετραήμερης εργασίας μίλησε για «φωτοβολίδα», εκτιμώντας ότι μια τέτοια αλλαγή χωρίς μείωση μισθού θα αύξανε το μισθολογικό κόστος κατά 20% και δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί οριζόντια σε όλους τους κλάδους.

Συνολικά, η παρέμβαση Γεωργιάδη είχε καθαρό διπλό στόχο: αφενός να κατοχυρώσει πολιτικά τον Κώστα Καραμανλή εντός της κομματικής ταυτότητας της ΝΔ, αφετέρου να στείλει σαφές μήνυμα διαφοροποίησης από τον Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που το συνέδριο της παράταξης αποκτά όλο και πιο έντονο εσωκομματικό ενδιαφέρον.

