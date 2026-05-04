Παύλος Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Αρνητική απάντηση δίνει η κυβέρνηση στο αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Παύλο Μαρινάκη να διαμηνύει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν πρόκειται να δεχθεί διαδικασίες «χωρίς στοιχεία και χωρίς ενδείξεις».

Παύλος Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή
04 Μάι. 2026 13:11
Pelop News

Με ξεκάθαρο «όχι» απαντά η κυβέρνηση στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πρώην κυβερνητικά στελέχη Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Η στάση αυτή είχε ήδη προδιαγραφεί στο πολιτικό παρασκήνιο και επιβεβαιώθηκε δημόσια τη Δευτέρα 4 Μαΐου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ξεκαθάρισε ότι η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα είναι αρνητική, υποστηρίζοντας πως από την αξιολόγηση των δεδομένων δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν προκαταρκτική εξέταση. Όπως είπε, η Βουλή είναι εκείνη που, βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος, αξιολογεί τα σχετικά στοιχεία, όμως στην προκειμένη περίπτωση, κατά την κυβέρνηση, «δεν υπάρχουν ούτε αποδείξεις ούτε καν ενδείξεις».

Διαβάστε επίσης: ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φρένο» από τη ΝΔ στην Προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Η γραμμή Μαρινάκη και τα πυρά στην αντιπολίτευση

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέβασε τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά επιχειρούν να αξιοποιήσουν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για να χτίσουν πολιτική ατζέντα χωρίς πραγματικά δεδομένα. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι γίνεται προσπάθεια να μετατραπεί η πολιτική ζωή του τόπου σε «ένα απέραντο δικαστήριο», με διαρκείς συζητήσεις για ποινικές ευθύνες χωρίς ουσιαστική τεκμηρίωση.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να αντιπαραβάλει τη στάση της κυβέρνησης σε άλλες υποθέσεις, παραπέμποντας στις περιπτώσεις Καραμανλή και Τριαντόπουλου, όπου, όπως είπε, η κυβέρνηση λειτούργησε θεσμικά και με συνέπεια. Αντίθετα, για τις περιπτώσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέμεινε ότι δεν υπάρχουν τα πραγματικά εκείνα δεδομένα που να επιτρέπουν να ανοίξει διαδικασία προανακριτικής.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και το πολιτικό βάρος της υπόθεσης

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική σε βάρος των Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή είχε κατατεθεί τις προηγούμενες ημέρες και, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, βασίστηκε στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση, ωστόσο, απορρίπτει το πολιτικό και νομικό βάρος της πρότασης, επιμένοντας ότι η δικογραφία δεν περιέχει στοιχεία που να θεμελιώνουν περαιτέρω κοινοβουλευτική διερεύνηση σε επίπεδο προκαταρκτικής εξέτασης.

Με αυτό το δεδομένο, η κυβερνητική γραμμή κλείνει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση την πόρτα στη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς. Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγει νέο κύκλο πολιτικής σύγκρουσης με την αντιπολίτευση, η οποία επιμένει ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σοβαρό θεσμικό και πολιτικό βάρος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:13 Σοβαρά προβλήματα για τη Μονακό πριν το Game 3 με τον Ολυμπιακό – Εκτός ο Ντιάλο
15:08 Η θέληση του Καβουσανού και τα δυνατά φιλικά του ΝΟΠ
15:00 Πάτρα: Δύσκολη εξίσωση το τρίτο δημοτικό κοιμητήριο – Στενεύουν τα περιθώρια
14:56 Μητσοτάκης σε ΕΕ: Πιέζει για ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7 και κοινό ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας
14:51 Πάτρα: Η έκθεση «Τυπογραφίας ίχνη» άνοιξε έναν ζωντανό διάλογο για μνήμη, τέχνη και πόλη
14:42 Πετρέλαιο: Άλμα έως 5% μετά τον ιρανικό ισχυρισμό για πλήγμα σε αμερικανικό πολεμικό
14:36 Πάτρα: Περιήγηση στα αθέατα μνημεία της ρωμαϊκής πόλης στην Άνω Πόλη
14:32 Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση-φωτιά και βάζει στο κάδρο τον Μητσοτάκη
14:27 Γεωργιάδης για Καραμανλή: «Είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται πρόσκληση» – Αιχμές για Σαμαρά
14:17 Πάτρα: Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσιάζει τον «Καθαρμό» στο «Κωστής Παλαμάς»
14:10 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
14:04 Χαλκιδική: Εισέβαλε σε σπίτι με μαχαίρι και μακέλεψε οικογένεια επειδή τους πέρασε για Ρώσους
14:00 Αιγιάλεια 2028: Μπέσκος και Μπούνιας ανοίγουν το παιχνίδι για τον Δήμο – Επιβεβαιώνουν πλήρως το δημοσίευμα της «Π»
13:59 Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού σε τράπεζα – 67χρονος απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί
13:50 Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς
13:44 Πάτρα: Στις 8 Μαΐου ανοίγει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθητείας
13:40 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυραύλους, διαψεύδουν οι ΗΠΑ
13:36 Ιόνια Οδός: Κλείνει λωρίδα έως τον Σεπτέμβριο στο ρεύμα προς Αντίρριο – Πώς θα κινούνται οι οδηγοί
13:31 Στενά του Ορμούζ: Νέος χάρτης από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Το Ιράν απειλεί ανοικτά τις ΗΠΑ
13:26 Πάτρα: Open Street Latin Party στο κέντρο με live, dj set και δωρεάν είσοδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ