Παύλος Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Με ξεκάθαρο «όχι» απαντά η κυβέρνηση στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πρώην κυβερνητικά στελέχη Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Η στάση αυτή είχε ήδη προδιαγραφεί στο πολιτικό παρασκήνιο και επιβεβαιώθηκε δημόσια τη Δευτέρα 4 Μαΐου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ξεκαθάρισε ότι η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα είναι αρνητική, υποστηρίζοντας πως από την αξιολόγηση των δεδομένων δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν προκαταρκτική εξέταση. Όπως είπε, η Βουλή είναι εκείνη που, βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος, αξιολογεί τα σχετικά στοιχεία, όμως στην προκειμένη περίπτωση, κατά την κυβέρνηση, «δεν υπάρχουν ούτε αποδείξεις ούτε καν ενδείξεις».

Η γραμμή Μαρινάκη και τα πυρά στην αντιπολίτευση

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέβασε τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά επιχειρούν να αξιοποιήσουν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για να χτίσουν πολιτική ατζέντα χωρίς πραγματικά δεδομένα. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι γίνεται προσπάθεια να μετατραπεί η πολιτική ζωή του τόπου σε «ένα απέραντο δικαστήριο», με διαρκείς συζητήσεις για ποινικές ευθύνες χωρίς ουσιαστική τεκμηρίωση.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να αντιπαραβάλει τη στάση της κυβέρνησης σε άλλες υποθέσεις, παραπέμποντας στις περιπτώσεις Καραμανλή και Τριαντόπουλου, όπου, όπως είπε, η κυβέρνηση λειτούργησε θεσμικά και με συνέπεια. Αντίθετα, για τις περιπτώσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέμεινε ότι δεν υπάρχουν τα πραγματικά εκείνα δεδομένα που να επιτρέπουν να ανοίξει διαδικασία προανακριτικής.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και το πολιτικό βάρος της υπόθεσης

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική σε βάρος των Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή είχε κατατεθεί τις προηγούμενες ημέρες και, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, βασίστηκε στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση, ωστόσο, απορρίπτει το πολιτικό και νομικό βάρος της πρότασης, επιμένοντας ότι η δικογραφία δεν περιέχει στοιχεία που να θεμελιώνουν περαιτέρω κοινοβουλευτική διερεύνηση σε επίπεδο προκαταρκτικής εξέτασης.

Με αυτό το δεδομένο, η κυβερνητική γραμμή κλείνει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση την πόρτα στη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς. Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγει νέο κύκλο πολιτικής σύγκρουσης με την αντιπολίτευση, η οποία επιμένει ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σοβαρό θεσμικό και πολιτικό βάρος.

